Tina-drapet: Nye avsløringer sår tvil om politiets hovedhypotese

STAVANGER (TV 2): En seks meter lang tidslinje kan velte sannheter i et av Norges største drapsmysterier. Særlig tre ting blir snudd på hodet.

Natt til 24. september 2000:

En jente i sort skinnfrakk går over Bybrua i Stavanger.

Naboer hører et hjerteskjærende skrik i natten.

20 år gamle Tina Jørgensen er forsvunnet.

Uker senere finner politiet et lik i en kum ved Bore kirke på Jæren. Med ett er forsvinningen blitt til et av Norgeshistoriens mest brutale drap.

Drapet på Tina Jørgensen er aldri blitt oppklart. Nå kan nye funn endre sentrale antakelser om åstedet for drapet, og Tinas bevegelser natten hun forsvant.

I denne kummen ved Bore kirke i Klepp kommune ble Tina Jørgensen funnet brutalt drept.

– Når en sak har stagnert er det viktig å tørre å løfte fram nye hypoteser, sier kriminalanalytiker Siri Stedje.

Den nye tidslinjen

Den tidligere Kripos-etterforskeren har i den nye TV 2-dokumentaren «Tina – Jakten på en drapsmann» laget en omfattende, uhyre detaljert tidslinje.

– Jeg har ikke kommet fram til den samme teorien som politiet, sier Stedje.

Dokumentarserien er laget i samarbeid med Stavanger Aftenblad og er produsert av Novemberfilm.

Stedje har, sammen med Hans Petter Aass, gravejournalist i Stavanger Aftenblad, sett nærmere på observasjonene av Jørgensen natten hun forsvant.

Sammen med dokumentarteamet skal Hans Petter Aas og Siri Stedje presentere en omfattende tidslinje for politiet. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

Dette mener de skurrer

En mye omtalt observasjon er av en kvinne, gående over bybrua ved 02-tiden natten da Tina forsvant. Vitner har fortalt at kvinnen gikk med et par sko i hånda.

En sentral hypotese har gjennom mange år vært at dette kan ha vært drapsofferet.

Et av funnene i dokumentaren kan peke i retning av at denne personen var en helt annen.

– Det er ikke på noe tidspunkt observert to jenter på brua samtidig i det aktuelle tidsrommet, og vi har funnet en person som gikk der på akkurat det tidspunktet, sier Aas og utdyper:

– Mye tyder på at det faktisk er henne som er tatt for å være Tina i noen av de mest sentrale vitneobservasjonene.



Nå skal de møte politiet i håp om at nye funn kan gjenåpne den islagte etterforskningen.

Noe mangler på åstedet

Det tok flere uker før Tinas forsvinning ble en drapssak. Hun ble funnet i en dreneringskum ved Bore kirke på Jæren.



Liket lå i en sekk, og akkurat denne sekken vet politiet at stammer fra konstruksjonsarbeid under Bybrua i Stavanger, et sted Tina ville gått forbi på vei hjem.

Etter dette ble kjent har det i etterforskningen vært antatt at Tina Jørgensen må ha blitt drept ved broen der hun også kan ha blitt observert på.

I arbeidet med dokumentaren har Hans Petter Aass møtt rettsmedisiner Inge Morild, som 27. oktober 2000 obduserte Tina.



– Hun må ha blødd voldsomt, slår rettsmedisineren fast.

UTFØRTE OBDUKSJONEN: Rettsmedisiner Inge Morild obduserte Tina Jørgensen. Hun hadde omfattende skader, både fra skarpe og butte gjenstander.

Det mener Hans Petter Aass er langt fra uinteressant. Det er nemlig aldri funnet blodspor etter at Tina forsvant.

– Hvor sikre kan vi være på at åstedet er det det er, spør gravejournalisten retorisk.



Han forsøker derfor å finne ut hvor tidlig etter forsvinningen det ble søkt med hunder, som ville ha oppdaget blod, i området.

Ifølge Hans Olav Frette, tidligere politibetjent, gjorde de søk kort tid etter forsvinningen, allerede 27. oktober 2000. Da hadde det ikke regnet enda.

– Hvis det var blod der, tror jeg vil vi ville sett det, sier Frette.



Jenta på Bybrua

Tina Jørgensen bodde på Grasholmen i Stavanger, og om hun gikk hjem drapsnatten må hun ha gått over Bybrua.

– Den største overraskelsen for meg, er at jeg bare har én jente over Bybrua, og hun er identifisert som Elena, sier kriminalanalytiker Siri Stedje.

Elena stiller i dokumentarserien kun med fornavn. Hun startet å gå over 01:45, turen over hele broen tar rett under et kvarter.



Stedje peker på en rekke vitner som har sett kun én kvinne gå over broen like før klokken 02:00 på drapsnatten. I likhet med Tina gikk Elena i sort skinnfrakk.



Kriminalanalytikeren har gått gjennom forklaringen til helt sentralt vitne i drapsetterforskningen, en taxisjåfør som så en kvinne under Bybrua omtrent klokka 02:04.

VITNER PÅ BYBRUA: Kriminalanalytikeren har kartlagt alle som i avhør sier de har observert en jente gå over Bybrua i Stavanger drapsnatten. Foto: Novemberfilm / TV 2

Han beskriver en jente som stemmer overens med Elena. Elena på sin side forteller også om å ha sett vitnet i hennes eget avhør fra 2000.

– Hun kan snu opp ned på en del vedtatte sannheter, sier Hans Petter Aass.



Skriket

Samme natt som Tina forsvant, har flere naboer fortalt om et hjerteskjærende skrik på Grasholmen. Tidspunktet er rundt 02:00, men vanskelig å plassere, ifølge Stedje.

En sentral hypotese har vært at skriket kom fra Tina idet hun ble drept.



I «Tina – Jakten på en drapsmann» gjør dokumentarteamet noe som aldri før har vært gjort. De hyrer inn en akustisk ekspert for å analysere skriket.

ANTATT ÅSTED: Under den massive Bybrua i Stavanger, på Grasholmen, har man antatt at Tina Jørgensen ble drept. Foto: Novermberfilm / TV 2

Stedje og akustiker Magne Skålevik har lent seg på forskning på nødskrik og tatt utgangspunkt i at det er 114 desibel, med en feilmargin på 6–7 desibel.

Deretter har de kartlagt hvilke steder på Grasholmen vitner har opplyst å ha hørt skriket, og så simulert lyden av et skrik fra åstedet ville kunne høres godt.

– Det er veldig rart at ingen vitner utendørs som hører skriket, sier Stedje.

Basert på vitnene som har fortalt at de har hørt skriket, mener Stedje skriket må komme fra et litt annet sted enn der man i over tjue år har antatt det må ha kommet fra.

– Jeg har lyst å lage en ny hypotese om at overfallet har startet innendørs, sier Stedje.



Politiet: – Interessant og spennende

Johny Vassbakk, som i tingretten ble dømt for drapet på Birgitte Tengs, var også siktet for drapet på Tina Jørgensen.

Men 13. februar i år henla Riksadvokaten Tina-saken på bevisets stilling.

Nå håper Aas og Stedje at deres grundige gjennomgang kan lede til at saken etterforskes i lys av deres nye opplysninger.

På politihuset i Stavanger møter de politiinspektør Unni Byberg Malmin. Hele tidslinja rulles ut på et bord, og duoen redegjør for sine funn.

PÅ OVERTID: Møtet med politiet tar lenger tid enn planlagt. Det er mye informasjon, og ingen mangel på interesse fra politiinspektøren. Foto: Eiias Håvarstein / TV 2

– Det er lagt ned et betydelig arbeid her, det er det ingen tvil om, sier Byberg Malmin.



Rett etter å ha blitt forelagt de nye opplysningene er hun varsom med å si hvorvidt det kan lede til ny etterforskning.

– Vi har fått en del interessante opplysninger i dag, sier politiinspektøren og utdyper:



– Det er godt å se at saken engasjerer utover politiet også, som gjør at vi kanskje får den informasjonen vi trenger for å komme videre.



Nå skal politiet vurdere opplysningene opp mot sine egne, og utrede hvorvidt det er grunnlag for ny etterforskning.

LAV TERSKEL: Politiinspektør Unni Byberg Malmin sier politiet har et sterkt ønske om å få opplysninger som kan bringe saken videre. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

– Det er viktig for oss å prøve å finne et svar på hva som har skjedd, og da er disse opplysningene helt nødvendige å ettergå, sier Byberg Malmin.



