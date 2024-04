«TikTok»-biskop skadet i knivangrep – 15-åring pågrepet

Hendelsen skal ha skjedd under en gudstjeneste i kirken Christ The Good Shepherd Church som ligger i Sidney. Det skriver flere australske medier, deriblant The Sydney Morning Herald.



En ultra-ortodoks selvbeskrevet TikTok-biskop skal være en av de skadede. Les mer om hans kontroversielle syn lenger nede i saken.

En 15-åring er pågrepet for knivstikkingen, opplyser politiet.

PÅ PLASS: Etter knivangrepet har politiet jobbet ved åstedet. I etterkant har det samlet seg en stor folkemengde utenfor kirken Foto: AAP Image/Paul Braven via REUTERS

På vei ut av kirken må politiet nærmest brøyte seg gjennom en sint folkemengde, skriver Sydney Morning Herald.

Avisen beskriver forholdene utenfor kirken «nærmest som opptøyer».



Sammenstøt med politiet

– Hent ham ut, har folkemengden ropt til politiet etter angrepet. Ifølge avisen har flere kastet gjenstander mot politifolk, og de har knust vinduer på politibiler på stedet.

Videoer fra stedet viser en mann som holder et kors over hodet mens han roper. Et politihelikopter har flydd over stedet, og spilt av en melding om at folkene må forlate området.

SKADER: En politibil har fått frontruten knust av sinte kirkegjengere. A police vehicle with a smashed windshield is seen after police held back an angry mob following a stabbing at Christ The Good Shepherd Church in the suburb of Wakeley in Sydney, Australia, April 15, 2024. Foto: AAP Image/Paul Braven via REUTERS

Ordfører Frank Carbone beskriver hendelsen som grusom, overfor australske Sky News .

– Jeg forstår at mange i samfunnet vårt er fortvilet, men jeg tror biskopen har blitt sendt til sykehuset og vil bli bra, sier Carbone.

Angrepet skjer få dager etter at seks personer ble drept på et kjøpesenter i Sydney. Gjerningsmannen ble skutt og drept av politiet.

Videoer sirkulerer

Ifølge 7news er det totalt fire som er skadet, alle menn i ulike aldre.



En video av det som skal være hendelsen sirkulerer nå på sosiale medier.

ANGREP: En mann angriper biskopen under gudstjeenesten i Wakeley i Sydney. Foto: Skjermbilde, UGC / REUTERS

Den antatte gjerningsmannen går sakte oppover kirkegulvet, mens biskopen leser preken. I det han kikker opp, hogger gutten løs mot prestens hode.

Han blir tilsynelatende knivstukket flere ganger. Andre videoer viser kirkegjengere som forsøker å bandasjere biskopens hode.

Et annet klipp viser gjerningsmannen smile bredt, mens han blir holdt til gulvet av en politibetjent.

Kontroversiell «TikTok-biskop»

Gudstjenesten ble livestreamet da angrepet skjedde. Det er ikke uvanlig for biskop Mar Mari Emmanuel, som på X beskriver seg selv som «TikTok-biskopen».

På appen TikTok har klipp fra gudstjenestene hans blitt sett flere titalls millioner ganger.

Innholdet er ofte kontroversielt, skriver Sydney Morning Herald:

Under koronapandemien ble Emmanuel populær særlig for sin kritikk av nedstenginger, og for en uttalt skepsis til vaksiner.

Ofte kommenterer den australske presten både russisk og amerikansk politikk. Han mener at Joe Biden «100 prosent sikkert» vant ved presidentvalget i USA fordi det var «rigget av hemmelige organisasjoner» i 2020 (for ordens skyld: dette er en konspirasjonsteori uten hold).

Biskopen har hevdet at FN er grunnlagt av Satan.

Gudstjenestene er også ofte preget av et anti-LHBT-livssyn og av løfter om guds vrede, skriver den australske avisen.

ESKALERT: Politiet er ved åstedet med mye ressurser etter at en større folkemengde har samlet seg utenfor kirken. Foto: David Gray/ AFP

Menigheten Christ The Good Shepherd Church er del av kirkesamfunnet Østens assyriske kirke, som eksisterer utenfor de ortodokse, katolske og protestantiske kirkefamiliene. Store norske leksikon beskriver den som «en av verdens eldste kirkesamfunn».