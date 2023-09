Tidligere spionsiktet 25-åring siktes for alvorlig økonomisk kriminalitet: – Aldri sett i Norge tidligere

25-åringen som tidligere denne måneden ble siktet for spionasje til fordel for en fremmed stat, er nå siktet for alvorlig økonomisk kriminalitet. Det bekrefter Økokrim i en pressemelding.

– I PSTs etterforskning av den malaysiske statsborgeren som ble pågrepet 8. september er hypotesen om ulovlig etterretning klart svekket. Samtidig er hypotesen om økonomisk organisert kriminalitet vesentlig styrket, sier politiadvokat Thomas Blom i PST til NRK, som omtalte saken først.

Politiet mistenker nå at mannen skal ha forsøkt å innhente informasjon for egen økonomisk vinning. Det er derfor Økokrim som tar over etterforskningsansvaret i saken.

OVERLEVERER: Politiadvokat Thomas Blom i PST overleverer etterforskningen til Økokrim. Foto: Hanna Johre/NTB

Aldri sett i Norge tidligere

– Vi vil nå se på saken og vurdere å endre siktelsen fra ulovlig etterretningsvirksomhet til forsøk på en mengde grove bedragerier ved bruk av IMSI-fanger i Oslo og Bergen, sier påtaleansvarlig hos Økokrim, førstestatsadvokat Marianne Bender i en pressemelding.

Overfor TV 2 bekrefter førstestatsadvokat Bender at den mistenkte svindelteknologien har et omfattende skadepotensial.

– Per nå kan vi ikke gå ut med hvordan teknologien er brukt. Det vi kan si er at vi har aldri sett en slik teknologi bli brukt til bedrageri i Norge tidligere. Ved å bruke en slik teknologi har det et stort skadepotensial, da mengden av fornærmede vil være stor, forteller Bender.

Har forklart seg

Den utenlandske studenten ble pågrepet i begynnelsen av september, etter at en leiebil han disponerte ble fanget opp på video i nærheten av flere regjeringsbygg i Oslo sentrum, samtidig som det ble fanget opp signalutslag.

Mannens forsvarer, advokat Aase Karin Sigmond, sier at politiet endret siktelsen etter at mannen forklarte seg denne uken.

– Vi forsto veldig fort at dette ikke dreide seg om rikets sikkerhet da vi pratet med han, og vi ba han forklare seg til politiet, sier advokaten.

Hun kan ikke utdype hva mannen har forklart i avhør.

– Det var mannens forklaring som gjorde at politiet gikk over i sporet som har med vinningskriminalitet å gjøre, sier Sigmond.

Mistanker organisert nettverk

Økokrim overtok etterforskningen fredag, og har dermed foreløpig lite opplysninger å gå ut med.

– Vi har akkurat overtatt etterforskningsansvaret for denne saken, som opp til nå har vært knyttet opp ti ulovlig etterretningsvirksomhet. Mistanken ligger nå mot at han har forsøkt å begå en mengde bedragerier ved hjelp av avansert teknologi, sier Bender.

Økokrim vil bruke helgen på å gjennomgå bevisene i saken på nytt, men sier det foreløpig tyder på at mannen var del av et organisert kriminelt nettverk med internasjonale koblinger.

– Per nå er det en mistanke om at han ikke har handlet alene, men vi har overtatt saken i dag, så vil vi vurdere bevisene som ligger i saken, slik at vi kan avgjøre om vi endrer siktelsen fra PST, avslutter Bender.

Økokrim vil neste uke be om at varetektsfengslingen av mannen forlenges.

Den malaysiske studenten ble pågrepet og varetektsfengslet av PST tidligere denne måneden, siktet for spionasje. Politiet var den gang svært sparsommelig med detaljer, men i rettsdokumentene fremgikk det at mannens leiebil gjentatte ganger hadde blitt observert utenfor blant annet Regjeringskvartalet, Forsvarsdepartementet og Statsministerens kontor.