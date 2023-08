Tidligere fotballproff hentes til regjeringen

Tidligere fotballproff og Brann-legende Erlend Hanstveit er ny statssekretær for kulturminister Lubna Jaffery.

Regjeringen bekrefter i en pressemelding at han ble utnevnt i statsråd fredag, etter at TV 2 fredag morgen erfarte at dette ville skje.

Hanstveit melder overgang fra jobben som leder for spillerforeningen NISO.



Hanstveit spilte for Brann rundt ti år fra 1998 til 2008, før han dro utenlands og spilte for belgiske AA Gent og svenske Helsingborg.

Han returnerte til Brann i 2014 og spilte ut 2015-sesongen, før han la opp som fotballspiller. Bergenseren har også kamper for Norges landslag.

– Helt nødvendig

TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg tror utnevnelsen av Hanstveit er et grep regjeringen tar for å styrke seg på idrettspolitikk.

– Det er helt nødvendig at departementet får inn noen som har troverdighet på idrettspolitikk, som har vært en del av idretten i lang tid, og som kjenner idretten godt, sier Finstad Berg.

Regjeringen, med tidligere kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen, har tidvis vært kritisert for å ikke bry seg nok om idrett. En kartlegging TV 2 gjorde i januar viste at Trettebergstuen hadde deltatt på dobbelt så mange kulturarrangementer, som det hun hadde innen idretten.

– Det er ingen hemmelighet at det i deler av Idretts-Norge har vært tvil om politikernes skjønner idrettssystemet. Vi har behov for å få inn noen som har troverdighet på dette feltet og som kan skape idrettspolitisk entusiasme. Det tror jeg Erlend Hanstveit kan. Som NISO-leder vet han mye om utøvernes hverdag og hva de står i. Han kjenner Idretts-Norge godt, sier Finstad Berg.

PROFF: Hanstveit (til høyre) hadde flere år som utenlandsproff, bant annet som i belgiske Gent. Foto: REUTERS/Thierry Roge

– Et kupp

Niso er en fagforening tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge (LO).

– Det er en av våre aller beste vi nå gir videre til regjeringen. Jonas har rett og slett gjort et kupp, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik om utnevnelsen.

Hun fremhever Hanstveits miks av erfaring fra idretten og fagbevegelsen som årsaker til at han vil passe «perfekt til jobben».

– Jeg er sikker på at Erlend vil tilføre denne regjeringen en X-faktor som kan løfte laget og synliggjøre at regjeringens politikk løfter de mange og ikke de få.

Norges idrettspresident Zaineb Al-Samarai gratulerer også Hanstveit med utnevnelsen.

– Hanstveit har solid kunnskap om norsk idrett, ikke minst fra utøversiden og gjennom sitt lederskap i NISO. Dette vil være en styrke både for idretten og regjeringen når vi nå sammen skal jobbe for å finne gode løsninger på våre viktigste idrettspolitiske utfordringer i årene som kommer.