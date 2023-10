Tiåring døde etter fallulykke

En 10 år gammel gutt er død etter at han lørdag falt under en fjelltur med familien.

Det opplyser Sør-Vest politidistrikt i en pressemelding søndag.

De pårørende er varslet.

Politiet fikk melding om ulykken like før klokken 16.00 lørdag, og alle nødetater rykket ut.

Gutten falt ned en skrent på om lag ti meter da han var på tur med sin familie, og ble fraktet med luftambulanse til Stavanger Universitetssykehus med alvorlige skader.

– Politiet har ingen grunn til å tro at det her dreier seg om noe annet enn en tragisk fallulykke. Det er for tidlig å si noe mer om hendelsesforløpet, sier politifaglig etterforskningsleder Arild Austrheim.

SIRDAL: Gutten som lørdag falt, ble fraktet til Stavanger Universitetssykehus. Foto: Leif Sirevåg

Ulykken skjedde i nærheten av Fidjeland skitrekk i Sirdal kommune.

Den omkomne er hjemmehørende i Sandnes.

– Det er alltid trist når unge liv blir revet vekk på den måten, det er små marginer, livet er skjørt, sier ordfører i Sandnes kommune, Stanley Wirak (Ap), til TV 2 og legger til:

– Det er bare tragisk. Våre tanker går selvfølgelig til familien.

Kommunens kriseteam er involvert for å ivareta de pårørende. Wirak forteller at de skal yte den hjelpen de kan i en vanskelig situasjon, både for den involverte familien og ved skolen 10-åringen gikk på.