Ti palestinere drept av israelske styrker: – Volden må stanse

Palestinere løper i dekning under sammenstøt mellom israelske styrker og palestinere i byen Jenin på okkuperte Vestbredden mandag. Foto: RANEEN SAWAFTA/Reuters

Natt til mandag rullet rundt 150 pansrede kjøretøy og rundt 1000 israelske soldater fra spesialstyrker og militæret, politiet og etterretningen inn i den palestinske flyktningleiren Jenin på israelsk-okkuperte Vestbredden, ifølge al-Jazeera.

Israel gjennomførte også droneangrep mot den tett befolkede flyktningleiren. Så langt er minst ni palestinere drept og 50 såret, inkludert flere militante.

SISTE: Ved ettermiddagstider pågår det fremdeles kamper mellom mellom israelske styrker og væpnede palestinere inne i flyktningleiren.



Det israelske forsvaret (IDF) kaller angrepet en antiterroroperasjon – og militærkilder sier ifølge CNN at det er det største mot Jenin siden det andre palestinske opprøret, som startet i 2000.

Åtte av de drepte palestinerne, er ifølge den israelske avisen Haaretz alle mellom 16 og 23 år.

I tillegg er en 21 år gammel palestiner drept av israelske styrker i nærheten av den viktige palestinske byen Ramallah, skriver TV-kanalen al-Jazeera.



PROTESTER: Det israelske angrepet mandag har ført til protester flere steder i Palestina. Her er to palestinere med palestinske flagg på Gazastripen nær grensen til Israel. Foto: REUTERS/Mohammed Salem TPX IMAGES OF THE DAY

Haaretz skriver også at dette bare er den andre gangen at Israel gjennomfører luftangrep mot Vestbredden siden opprøret tok slutt i 2005 – det er også den andre gangen på to uker.

Ifølge avisen deltar totalt rundt 2000 israelske soldater i operasjonen som til nå skal ha ført til rundt 20 arrestasjoner.

Bakteppet er den økte spenningen mellom Israel og palestinske områder. Til nå i år er nærmere 140 palestinere drept av israelske styrker og bosettere på okkuperte Vestbredden, mens 22 israelere, en ukrainer og en italiener på samme tid er drept i palestinske angrep.

– Volden må stanse

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) ber om at det gis humanitær tilgang til flyktningleiren i Jenin etter omfattende israelske angrep mandag.

– Flyktningleiren i Jenin er tett befolket. Sivile og skadede må kunne forlate området, og det må gis humanitær tilgang, med sikkerhet for hjelpearbeidere, skriver Huitfeldt i en e-post til nyhetsbyrået NTB.

UTENRIKSMINISTER: Anniken Huitfeldt Foto: Terje Pedersen / NTB

Hun fortsetter:

– Ethvert angrep på sivile er uakseptabelt. Volden må stanse. Jeg oppfordrer alle aktører til å bidra til å roe ned situasjonen, sier Huitfeldt, som understreker at Israel er kjent med Norges syn på saken.

– Veldig farlig



Den palestinske gruppen Hamas, som styrer blokkerte Gazastripen, oppfordrer nå unge palestinere å ta del i kampene mot israelske styrker i Jenin.

FNs spesialkoordinator for fredsprosessen i Midtøsten, norske Tor Wennesland, har mandag tatt til Twitter.

Her ber han partene om å nedskalere situasjonen.

– Den pågående eskaleringen på okkuperte Vestbredden er veldig farlig og følge måneder med økende spenninger, skriver han.

Samtidig opplyser Wennesland at han har vært i kontakt med «alle relevante parter» for å nedskalere og sikre humanitær tilgang Jenin.

Hevder moske trues

Ifølge flere medier pågår operasjonen fremdeles mandag ettermiddag, og israelske myndigheter har uttalt at operasjonen vil ta så lang tid som «nødvendig, ifølge al-Jazeera.

KAMPER: Væpnede palestinere ved en stilling i byen Jenin på okkupert Vestbredden mandag. Foto: JAAFAR ASHTIYEH/AFP

Det pågår ifølge kanalen pågår de tyngste kampene nær en moske. Palestinske medier melder at israelske styrker har truet med å bombe moskeen, der flere væpnede palestinere har tatt skjul.

Vann og elektrisitet er nå kuttet i flyktningleiren som følge av den pågående operasjonen.

