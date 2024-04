The Guardian: Israel brukte KI for å identifisere 37.000 Hamas-mål

STARTEN: En tykk røyksky stiger opp etter et israelsk bombeangrep mot den sørlige byen Rafah på Gazastripen, én uke etter 7. oktober. Foto: Said Khatib / AFP

Avisen har snakket med flere etterretningskilder. De påstår at Israel godkjente opp mot 20 drepte sivile i angrep mot personer som KI-systemet mente var lavtstående militante.

Det israelske forsvarets (IDF) bombekampanje på Gazastripen har brukt en så langt ukjent kunstig intelligens-drevet (KI) database for å identifisere mulige mål på Gazastripen.

Det sier flere anonyme etterretningskilder, som selv har brukt systemet, til den britiske avisen The Guardian.

På et tidspunkt tidlig i krigen hadde KI-systemet, som går under navnet «Lavender», laget en liste på 37.000 palestinske menn som det knyttet til Hamas eller Palestinsk islamsk jihad (PIJ), ifølge fire av kildene.

Det var fra før kjent at Israel har tatt i bruk KI for å velge bombemål.

Reiser moralske spørsmål

Etterretningskildene hevder også at det israelske forsvaret godkjente at et høyt antall palestinske sivile ble drept i jakten på lavtstående militante.

Dette skal ifølge kildene spesielt ha skjedd i løpet av de første ukene og månedene av Israels krigføring på Gaza.

DREPT: Et dødt israelsk barn ligger i ruinene etter et israelsk angrep mot Zawayda-området, sentralt på Gazastripen i desember. Foto: AFP

Avisen skriver at kildenes vitnesbyrd gir et uvanlig innblikk i førstehåndserfaringene til israelske etterretningsoffiserer som har brukt maskinlæringssystemer for å identifisere mål.

– Uten sidestykke

Israels bruk av mektige KI-systemer i krigen mot Hamas, beveger seg inn i upløyd mark for avansert krigføring, noe som reiser en rekke juridiske og moralske spørsmål, skriver avisen.

I bunn og grunn endrer bruken av slike KI-systemer forholdet mellom militærpersonell og maskiner.

– Dette er uten sidestykke, sier en av etterretningskildene som har brukt systemet. Vedkommende sier at de hadde mer tiltro til en «statistisk mekanisme» enn soldater i sorg.

– Alle der, inkludert meg, mistet noen 7. oktober. Maskinen gjorde det på en kald måte. Det gjorde det lettere, fortsetter kilden.

OFFER: En palestinske redningsarbeider bærer et barn som ble drept i et israelsk bombeangrep mot en bygning i byen Khan Younis, sør på Gazastripen, 19. oktober 2023. Foto: Mahmud Hams / AFP

– Null verdi som menneske

En annen bruker av «Lavender» stiller spørsmål ved menneskers rolle i utvelgelsesprosessen er av betydning.

– På dette tidspunktet brukte jeg tjue sekunder for hvert mål, og jeg gjorde titalls av dem hver dag. Jeg hadde null merverdi som et menneske, sett bort fra å være godkjenningsstempelet. Jeg sparte mye tid.

Alle de seks kildene påstår at «Lavender» har spilt en sentral rolle i krigen ved å prosessere store mengder data for kjapt å identifisere mulige personer tilknyttet de to gruppene.

Flere av kildene sier også ifølge avisen at for noen typer mål, anvendte IDF forhåndsgodkjente kvoter for hvor mange sivile som kunne bli drept før et angrep fikk klarsignal.

– Målene tar aldri slutt

Ifølge to av kildene hadde de tillatelse til å drepe mellom 15 og 20 sivile i luftangrep på lavtstående militante.

Disse angrepene ble ifølge de to kildene utført ved bruk av bomber uten styringssystem, også kalt «dumme bomber», som ødela hele hjem og drepte alle som var i boligen.

– Du vil ikke kaste bort dyre bomber på uviktige folk. Det er veldig dyrt for landet og det er mangel på disse bombene, sier en av kildene.

REDNINGSARBEID: Palestinere slår løs på betongen for å forsøke å finne personer i ruinene av et hus etter et israelsk bombeangrep mot Gaza by 4. november 2023. Foto: Abed Khaled / AP

En annen kilde sier at hovedspørsmålet de sto overfor var om dødsfall blant sivile tillot et angrep.

– Fordi vi vanligvis utfører angrepene med dumme bomber, som bokstavelig talt betyr å slippe hele huset ned over beboerne. Men til og med om et angrep avverges, så bryr du deg ikke. Du går umiddelbart videre til det neste målet. På grunn av systemet, tar målene aldri slutt. Du har nye 36.000 som venter, sier kilden ifølge avisen.

Avviser bruken

Totalt er nesten 33.000 mennesker drept i israelske angrep Gazastripen, flesteparten barn og kvinner ifølge lokale helsemyndigheter. I tillegg er over 75.000 mennesker såret, mange med lemlestelser.

IDF har svart på påstandene i saken. I en uttalelse sier de at operasjonene deres utføres i samsvar med reglene for proporsjonalitet i folkeretten. De hevder også at dumme bomber er «standardvåpen» som brukes av IDF-piloter på en måte som sikrer «et høyt presisjonsnivå».

– IDF utfører ikke angrep når dødsfall blant sivile fra angrepet er for høyt sett opp mot den militære fordelen, skriver de i uttalelsen.

De hevder også at de ikke bruker et KI-system som identifiserer «terrorister» eller som forsøker å anslå om en person er en «terrorist».

– Informasjonssystemene er kun verktøy for analytikere i prosessen med å identifisere mål.