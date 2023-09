Terrorrømlingen i London: Politiet bekrefter observasjon

Et øyenvitne skal ha sett Daniel Khalife onsdag morgen, like etter at han rømte fra Wandsworth-fengselet i London.

Saken oppdateres

Et vitne så en mann som passet Daniel Khalifes beskrivelse mens han gikk bort fra en Bidfood-varebil som stanset like ved en rundkjøring i Wandsworth, opplyser politiet ifølge Sky News.

I mer enn to døgn har Daniel Khalife (21) vært på rømmen fra Wandsworth-fengselet i London.

Politiet mener at Khalife rømte fra fengselet ved å feste seg til undersiden av lastebilen som han ble observert ved. Bilen hadde levert matvarer til kjøkkenet i fengselen, hvor han jobbet.



PÅ RØMMEN: Daniel Khalife har vært på rømmen fra Wandsworth-fengselet siden onsdag. Foto: Metropolitan Police

Han er siktet for å ha spionert for fiendtlige makter (angivelig for Iran), og for å ha planlagt falsk bombeterror.

Han flyktet onsdag morgen fra fengsel, ved å klamre seg fast til understellet på en leveringsbil. Politiet mener han er kledd i en kokkeuniform, som han skal ha hatt på seg da han flyktet fra fengselet.

Politiet har fått over 100 tips, og tilbyr over 260.000 kroner i dusør for informasjon som leder til en pågripelse av Daniel Khalife.