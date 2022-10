Tengs-saken: Justisministeren vil se på lovverket

Emilie Enger Mehl bekrefter til TV 2 at hun vil se på lovverket som gjør at fetteren til Birgitte Tengs fremdeles har erstatningsdommen på seg.

– Jeg har stor forståelse for at dette er en stor belastning for fetteren. Det gjorde dypt inntrykk for meg å høre faren fortelle om hvordan det har påvirket familien.

To år etter drapet av kusinen ble fetteren dømt. Han anket og ble frikjent, men ble samtidig dømt til å betale Tengs foreldre oppreisning i en sivil sak.

Mandag kom nyheten om at 52 år gamle Johny Vassbakk er tiltalt for å ha drept Birgitte Tengs (17) på Karmøy i 1995.

– For oss så gir den tiltalen en tilbakemelding og sterke føringer om at erstatningsdommen skal oppheves, og det er der nytteverdien ligger for oss, sa fetterens far til TV 2.

Mehl mener det nå er viktig at å se på de reglene som gjør at han ikke får opphevet erstatningsdommen.

Vil ikke skape forventninger

– Betyr det at du vil gjøre det du kan for at fetteren skal få fjernet denne erstatningsdommen?

– Jeg ønsker å gjøre det jeg kan for å få gått gjennom disse reglene og sett om det er mulig for oss å få gjort endringer sånn at man kan unngå slike saker fremover og kanskje også få endret dette for han. Men det er for tidlig å si og derfor så vil jeg være forsiktig med å skape forventninger på dette tidspunktet nå, fordi det er komplisert materiale.

Hun sier det er viktig at belastningen fetteren og familien har levd med over mange år blir tatt på alvor.



– Det er vondt, og det gjør et veldig sterkt inntrykk på meg.

Mehl presiserer at det ikke er dommen i seg selv hun skal se på, men reglene som har hindret saken i å bli tatt opp i Agder lagmannsrett. Saken er begjært gjenopptatt på vegne av fetteren.

– Det er for tidlig å se hvordan man eventuelt kan gjøre endringer eller om det vil få virkning bakover i tid. Men det er mitt ønske at vi får gjort nå for denne personen som har opplevd en enorm belastning gjennom mange år.

Faren: – Ingen gevinst for oss

– Jeg blir litt oppgitt. Det ligger i kortene at dette ikke får tilbakevirkende kraft.

Det sier Jakob, far til fetteren til Birgitte Tengs, om justisministerens utsagn tirsdag. Han støtter å endre det eksisterende lovverket, men tror ikke det vil påvirke erstatningsdommen mot sønnen.

– Da driver vi og brøyter vei, og det er ingen gevinst for oss. Det synes jeg er synd, men hvis det kan komme andre til gode er det en trøst oppe i dette her, sier han.

Jakob er redd det vil være vanskelig å komme noen vei uten velvilje fra bistandsadvokatene til foreldrene til Birgitte Tengs.

– Jeg tror nøkkelen til dette ligger i Agder lagmannsrett, og ikke hos justisministeren. Har vi ikke velvilje fra bistandsadvokatene kan vi få trøbbel.

Han legger til:

– Skulle noe annet skje, tar jeg det som en god overraskelse. Jeg har lave forventninger til hva justisministeren kan gjøre, men jeg kan ta feil.