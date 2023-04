Tenåringsguttene som ble Hitlers drapsmaskiner

Både i virkeligheten og i underholdningsverdenen preger soldater TV-skjermen om dagen.

I nyhetsbildet ser vi unge menn og kvinner som har vervet seg frivillig til å kjempe både på ukrainsk og russisk side. I reality-verdenen kan vi lene oss tilbake og observere kjendisrekruttene i «Kompani Lauritzen» bryne seg på militær disiplin, gjennom autentiske militærøvelser.

I april er det 83 år siden andre verdenskrig brøt ut i Norge, og mange unge nordmenn- og kvinner vervet seg frivillig for å bekjempe den tyske nazi-fienden, side om side med de allierte styrkene.

– MOR VAR IKKE BLID: Den unge tyskeren Erich Bissoir sammen med sin mor. Legg merke til nazi-symbolet på uniformen. Foto: National Geographic / Disney+

Hovedsakelig besto Hitlers beryktede styrker av Wehrmacht, vernemakten, og soldater fra Waffen-SS – også kjent som SS-soldater.

I National Geographic-dokumentaren «Hitlers tenåringssoldater» på Disney+, kommer det frem at en stor del av styrkene – spesielt fra 1943 da nazistene hadde lidd store, militære tap – besto av nettopp gutter i 17-årsalderen som hadde meldt seg frivillig på oppfordring fra SS.

ERICH BISSOIR: Tyskeren var i tenårene da han ble en del av Hitlers beryktede 12.panserdivisjon. Foto: National Geographic / Disney+

Fikk uskyldige liv på samvittigheten

Denne indoktrineringen startet for mange av guttene allerede i 14-årsalderen, som medlemmer av ungdomsorganisasjonen Hitlerjugend. I dokumentaren åpner tre tidligere tyske tenåringssoldater opp om sin deltakelse – og hvordan de ble en del av Hitlers drapsmaskineri.

Her forteller de, Erich Bissoir, Hans Baumann og Eberhard Wenzl, om hvordan de ble hjernevasket, via propaganda og lovord om at Tyskland skulle vinne verdensherredømme, dersom de sverget total hengivenhet overfor Hitlers radikale og brutale nazi-ideologi.

– Det var slik vi var oppdratt. Vi er de tyske folk. Vi frykter ingen. Det var derfor jeg til slutt vervet meg i Waffen-SS. Far var stolt av meg, men mor var ikke blid! Men det var mitt valg, forteller Bissoir i dokumentaren.

EBERHARD WENZL: – Det var en tragedie, som aldri bør få gjenta seg, konkluderer Eberhard Wenzl i dokumentaren. Foto: National Geographic / Disney+ Les mer HANS BAUMANN: Den tyske unggutten Hans ville bli politimann, men ble lurt til å verve seg til Waffen-SS, forteller han i dokuemntaren. Foto: National Geographic / Disney+ Les mer

Baumann ville som 17-åring bli politimann, men for få denne drømmen oppfylt ble han lurt til å si ja til en over fire år lang prøveperiode i Waffen-SS.

Nå startet år med knallhard, fysisk trening, og mental hjernevasking. Fienden måtte utslettes. Koste hva det koste ville. Med ett var guttene blitt en del av Hitlers 12. SS-panserdivisjon – førstelinje i møte med de allierte styrkene.

Mange av dem fikk uskyldige liv på samvittigheten.

Underveis i indoktrineringen endret SS-instruktørene strategi for å få de unge soldatene til å bli mer velvillige.

Fra trakassering og knallhard disiplin, til kameratskap og varme. De utnyttet det at de unge guttene ikke lenger var under sine foreldres beskyttelse.

– Ting ble mer avslappet. Det ble mer lagånd. Når relasjonene er varme og velvillige, merker soldatene det. Sånn er det mellom foreldre og barn også, forteller Wenzl.

EBERHARD WENZL: Den unge soldaten fikk plutselig merke at SS-soldatene endret strategi - fra trakassering til varme. Noe som påvirket de unge guttene. Foto: National Geographic / Disney+

Unge, norske fanger ble lokket over til fienden

Også her hjemme i Norge var det flere tenåringsgutter som ble forsøkt hjernevasket til å bli en del av Hitlers drapsmaskineri.

Unge nordmenn som satt på Grini – den største, tyske fangeleiren i Norge under okkupasjonstiden med beliggenhet utenfor Oslo – fikk etter hvert tilbud om å gå over til «den andre siden».

Nazistene, som gjerne kunne være norske gestapister på samme alder med guttene, ga lovord om at de kunne slippe unna de tøffe fysiske og psykiske påkjenningene de ble utsatt for på Grini, om de sverget evig troskap til den nyopprettede ungdomsavdelingen Jugendabteilung.

GRINI: Fanger som venter på utreise etter frigjøringen i 1945. Foto: Haaland / NTB

Rundt 250 norske, unge gutter ble i perioden 1943 til freden kom i mai 1945, en del av den kontroversielle ungdomsavdelingen.

Elektrikerlærling Rolf Haavik fra Haugesund, kontorist Edvard Nesheim fra Haugesund og gymnasiast Harald Maartmann fra Oslo var tre av disse.

Alle tre var i slutten av tenårene da de ble arrestert og satt på Grini, for på hver sin måte å ha kjempet mot nazismen.

Til TV 2 forteller Edvard Nesheim over telefonen i mars 2023 at han tenker på oppholdet på Grini så å si hver eneste dag:

– Tenk at av alle de guttene som var en del av Jugendabteilung, er Rolf og jeg de eneste om er i live i dag. Det siste halve året har Grini vært i emning i hodet mitt. Kanskje på grunn av krigen i Ukraina. Det er sterkt å se bilder derfra nå. Det får meg til å tenke tilbake på oppholdet og kameratene.

Rolf Haavik er orientert om at han er en del av artikkelen.

Skulle bli god nazi-ungdom

Som en del av utstillingen på Grinimuseet i Bærum, forteller Edvard, Rolf og Harald i et intervju som er filmet, om hvordan de ble en del av Jugendabteilung. Målet var å påvirke de unge nordmennene til å bli nazister.

– Tyskerne ville prøve å gjøre oss om til soldater. De prøvde å lokke med at vi kom ut fra Grini. At vi kunne få gå til militæret i stedet, forklarer Harald Maartmann i filmen laget av Grinimuseet.

Maartmann gikk bort 1. januar 2021, fire dager før han skulle ha fylt 95 år.

HARALD MAARTMANN: Gymnasiasten fra Oslo satt på Grini fra 9. februar 1944 til 2. september 1944. Han hadde fangenummer 9806. Han gikk bort 1. januar 2021. Foto: Grinimuseet / Søren Aagaard Rasmussen

– Formålet var å forme oss unge til å bli god nazi-ungdom, legger Rolf Haavik til i filmen.

Gymnastikk, opplæring i nazikultur og knallhard militærtrening sto på agendaen for de unge, selekterte fangene. Det hele ble ledet av den norske nazisten og fronkjemperen Odd Anker Olsen – som bare var noen år eldre enn guttene.

– Olsen ble introdusert til oss av en eller annen gestapomann. Han fortalte at Olsen var norsk, og at han også snakket tysk. Vi fikk beskjed om at han var en mann vi burde følge. Hans oppdrag var å ikke bare lære oss tysk, men tysk mentalitet. Tyskt tankesett, fortsetter Rolf Haavik.

ROLF HAAVIK: Elektrikerlærlingen fra Haugesund satt på Grini fra 14. juni 1944 til 13. mars 1945. Han hadde fangenummer 11379. Foto: Grinimuseet / Søren Aagaard Rasmussen

Lærerboken guttene ble satt til å lese etter endt militær- og treningsregime var «Mein Kampf», ført i pennen av der Führer selv i 1925.

Fikk visse fordeler

For de aktive tenåringsguttene var det ikke til å stikke under stol at tilværelsen i Jugendabteilung faktisk var et friskt avbrekk fra livet i fangeleiren.

– Vi som var i Jugendabteilung hadde visse fordeler, altså. Vi hadde litt friere forhold. Av og til fikk vi veldig rikelig porsjoner middagsmat. Når man først skulle være i fangenskap, var det vel et av de bedre stedene å være, forklarer Maartmann videre i filmen.

I 2014, i et intervju med Haugesunds avis, fortalte Nesheim at han ikke bærer nag overfor de som satte ham på Grini. Han ble arrestert for å ha tjuvlyttet på nyhetene fra London på illegalt radioapparat, og videreformidlet opplysningene til venner og bekjente.

EDVARD NESHEIM: Kontoristen fra Haugesund satt på Grini fra 14. juni 1944 til 18. mars 1945. Han hadde fangenummer 11383. Foto: Grinimuseet / Søren Aagaard Rasmussen

Til TV 2 utdyper han om dette i dag:

– De verste gestapistene har jeg ingen nåde overfor, altså, men den generelle tyske soldat ville bare hjem til sin mutter, sier Nesheim. Det siste ordet uttaler han på klingende tysk.

Han trekker frem at mange av de norske nazistene på Grini, Nesheim vil ikke nevne navn, faktisk var verre enn mange av de tyske.

– Nei, Ola Nordmann var ikke noe bedre. Flere av dem gjorde ting som ingen tysker en gang ville ha funnet på, sier han til TV 2.

– Nazifiseringen hadde begrenset effekt

Kilder Grinimuseet henviser til, viser at tyskernes nazifiseringforsøk hadde liten effekt på de norske guttene.

Søren Aagaard Ramussen, stedsansvarlig ved Grinimuseet, sier til TV 2 at de ikke har funnet belegg i kildematerialet fra landssvikersakene på Riksarkivet, eller under intervjuene med de tre tidsvitnene i filmen, til å argumentere for at det var tale om en suksessrik vervekampanje rettet mot leirens yngste mannlige fanger.

– De få kildene vi fant på området pekte mot en begrenset effekt, men det er dermed ikke sagt at noen ungdommer ikke lot seg verve til tysk krigstjeneste, vi vet bare ikke hvor mange og i hvilket omfang dette skjedde i.

Når vi spør Edvard Nesheim om dette i dag, forteller han at han husker at én av de norske Jugendabteilung-guttene vervet seg til å kjempe for fienden.

– Vi ble fortalt at en ung gutt hadde meldt seg til kamp med tyskerne. Han hadde vel latt seg lure. Men han ble drept i kamp.

– Men dere andre lot dere ikke overbevise av ideologien dere fikk prakket på dere?

– Å, nei, det var vi stive på! sier han bastant over telefonen.

Anger

Skjebnen til de tre tyske tenåringssoldatene, Hans, Erich og Eberhard, som under krigen hadde blitt satt til å være nazistenes løpegutter, ble dog noe annerledes.

De måtte leve med krigsforbrytelsene de hadde gjort på vegne av Hitler og Waffen-SS.

– Da krigen tok slutt var vi blitt noen år eldre, og begynte å se ting i et nytt lys. Som tenåringer regnet vi noe for å være godt, som virkelig ikke var det, konkluderer Hans Baumann i National Geographic-dokumentaren «Hitlers tenåringssoldater».

HANS BAUMANN: I pensjonistalder reflekterer den tidligere nazisoldaten Hns Baumann over sin deltakelse i den 12. panserdivisjon. Han innser at han tok feil valg. Foto: National Geographic / Disney+

Også de to panserdivisjon-kompanjongene Bissoir og Wenzel gir i dokumentaren uttrykk for anger:

– Den gangen trodde jeg på det, og jeg tok ivrig del i det. Men i dag ser jeg at det var feil. Vi så ikke lenger forskjell på rett og galt, sier Erich Bissoir.

– Det var en tragedie, som aldri bør få gjenta seg, konkluderer Eberhard Wenzl.

