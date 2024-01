BBCs koreanske byråkontor har fått tak i sjeldne videobilder fra en ungdomsskole i Pyongyang:

To tenåringsgutter står foran flere 100 medelever på en fullsatt utendørsstadion. Guttene har fått hodet barbert, og er kledd i grå fengselsuniformer da offiserene setter håndjern på dem.

– Det råtne marionettregimets kultur har spredd seg selv til tenåringer. De er bare 16 år, men har ødelagt sin egen fremtid, sier en fortellerstemme over bildene BBC har fått tilgang til.

Guttene skal ha blitt dømt til 12 års hardt tvangsarbeid i fangeleir. Forbrytelsen det er snakk om: å ha sett dramaserier fra sør for grensen.

FILMKVELD? Pyongyangs borgere passerer forbi Kaeson-kinoen i Moranbong-distriktet i Nord-Koreas hovedstad. Her vises ikke sørkoreansk film. Foto: AP Photo / Cha Song Ho

Nord-Korea har strenge forbud mot alt av sørkoreansk underholdning. I 2020 innførte de dødsstraff som høyeste straff for å se på eller distribuere sørkoreansk media i landet.

Straffen for de to 16-åringene skal angivelig være 12 år hardt straffearbeid. Nord-Korea har flere interneringsleirer hvor tvangsarbeid brukes som straff.

Den skal ifølge forskningsinstituttet South and North Development (SAND) være fra januar 2022. Det er gjennom dette instituttet BBC har fått tilgang til videoen.

Ungdomsskoleelever får gjennomgå

I videoen leser fortellerstemmen opp anklagene mot de to guttene, som begge var avgangselever ved Samma-ungdomsskolen i Pyongyang da de ble arrestert.. Den ene skal ha «sett og distribuert flere titalls» filmer, TV-serier og musikk fra Sør-Korea.

Videre viser videoen en ung jente i shorts og tøfler, med hår farget brunt. Fortellerstemmen kritiserer måten hun kler seg på.

– At hun går slik ut på gaten i korte bukser og tøfler som blottlegger leggene er et problem. Men at hennes mentale tilstand gjør at hun ikke føler skam i sine uvanlige klær er enda mer problematisk, sier fortellerstemmen.

– Det er patetisk, slår den fast.

Det er uklart om jenta ble straffet på andre måter enn uthengingen i den statsproduserte sendingen. Videoen påstår videre at ungdommene «forurenser» nordkoreansk kultur.

Frykten for fiendens film

Sørkoreansk og vestlig film og musikk smugles inn i landet på minnekort og eksterne harddisker. Det nordkoreanske regimet mener innholdet er «antirevolusjonært» og farlig, og frykter derfor at ungdommer lar seg fascinere av slike serier og filmer.

De første sørkoreanske dramaseriene ble populære blant visse segmenter av den nordkoreanske befolkningen på tidlig 2000-tall. Da ble ikke problemet slått så hardt ned på.

K-POP: Den sørkoreanske popbransjen har tatt verden med storm. Selv ikke fienden i nord er imunn. Her er musikken representert med pop-gruppen BTS. Foto: Jung Yeon-je / AFP

Men bildene av velstanden i Sør-Korea har senere blitt sett på av nordkoreanske myndigheter som farlig. Sammenligninger av den humanitære situasjonen for vanlige borgere i de to landene gjerne ugunstig for Nord-Korea.

Derfor har også sensuren blitt skjerpet. Å se såpeserier fra sør kan bli en fritidssyssel med livet som innsats.

Den amerikansk-finansierte ideelle organisasjonen Radio Free Asia (RFA) meldte i fjor at to tenåringer i den nordkoreanske byen Hyesan var blitt henrettet for å ha sett og distribuert sørkoreansk film.

To øyenvitner til henrettelsen skal ha meldt fra om den til radiokanalen. De sier en tredje tenåring ble henrettet i samme hendelse – dømt for å ha drept stemoren sin.

Kanalen meldte at nordkoreanske myndigheter skal ha sidestilt drapet og distribusjonen av de sørkoreanske filmene som like onde og «utilgivelige».