Temperaturen stiger dobbelt så raskt i Europa som i resten av verden

Temperaturen i Europa stiger dobbelt så kjapt som gjennomsnittet i resten av verden, ifølge en fersk rapport fra Den meteorologiske verdensorganisasjonen (WMO).

NRK har også omtalt rapporten. Til statskanalen sier professor Tore Furevik i klimadynamikk ved Universitet i Bergen at årsaken er at det er her de «store landmassene ligger, slik at landområdene i mindre grad holdes «kjølige» i havet».

Rapporten trekker fram at Europa siden 1980-tallet er blitt dobbelt så varmt som det globale gjennomsnittet – og at i 2022 var Europa omtrent 2,3 grader celsius varmere enn i førindustriell tid – tidsperioden som blir brukt som en utgangspunkt for Parisavtalen.

Men, som et tegn på fremtidshåp, skriver organisasjonen, genererte fornybar energi for første gang i fjor mer elektrisitet enn fossil energi.



Vind- og solenergi sto for 22,3 prosent av elektrisiteten i EU, som er mer enn de 20 prosentene fossile kilder sto for i fjor. Da er riktignok kullkraft (16 prosent) ikke medregnet i fossile kilder.

Rapporten trekker likevel fram flere tegn på, og konsekvenser av, menneskeskapt global oppvarming.

Blant annet står det dårligere til med de europeiske isbreene, som i fjor mistet mer is enn noen ganger tidligere målt.

Foto: World Meteorological Organization

Overflatetemperaturen til nordlige deler av Atlanterhavet nådde også et nytt rekordnivå, og ifølge WMO var store deler av regionens sjøer påvirket av sterke, «eller til og med alvorlige og ekstreme» marine hetebølger.

– Oppvarmingen av havoverflaten, spesielt i østlige Middelhavet, Østersjøen, Svartehavet og sørlige Arktis var tre ganger høyere enn det globale gjennomsnittet, skriver WMO.

Videre skriver de at i fjor var hele 16.365 dødsfall i Europa knyttet til klimarelaterte hendelser – flest av dem som følge av de ekstreme hetebølgene som verdensdelen opplevde.

– I 2022 hadde mange land i vestlige og sørvestlige Europa sine varmest målte år. Sommeren var den varmeste noensinne målt; de høye temperaturene forverret den alvorlige og utbredte tørken, førte til voldsomme skogbranner og ledet til tusenvis av varmerelaterte dødsfall, sier generalsekretær Petteri Taalas i WMO.