Telletrøbbel i minst 27 kommuner

Valgdirektoratet har tekniske utfordringer i 27 kommuner. De kan ikke slå fast at problemet er løst.

– Det er helt klart at dette er noe vi ikke ønsker. Men det er viktig å påpeke at det er de riktige resultatene som kommer, men det tar lengre tid. Vi skulle selvfølgelig ha vært dette foruten, sier Nyland.

Valgdirektoratet opplyser natt til tirsdag at det er problemer med opptellingen i minst 27 kommuner. De kan ikke utelukke at flere er rammet.



Valgdirektoratet sier at problemer er følgende: Når kommunene ferdigstiller tellinger, skal de automatisk overføres til valgresultat.no. Overføringen gjennomføres og resultatene er korrekte, men det går noe tregere enn forventet.

– Jobber for fullt

Vegdirektoratet har satt inn tiltak som ser ut til å fungere, ifølge NTB. I 1-tiden begynte det å komme resultater raskere.

– Vi kan ikke si at problemene er løst, men vi har økt serverkapasiteten og resultatene overføres litt raskere, sier kommunikasjonsrådgiver Tore Bø Nyland i Valgdirektoratet til NTB.



Han sier de ikke kan svare på hva det var som gikk feil i overføringen av stemmer fra kommunene til Valgdirektoratet.

Følgende kommuner er rammet: Oslo, Fredrikstad, Skien, Lillehammer, Stavanger, Eigersund, Ringsaker, Sola, Moss, Vestby, Sauda, Sokndal, Suldal, Bergen, Randaberg, Skjervøy, Porsanger, Fitjar, Halden, Nome, Inderøy, Siljan, Gran, Tromsø, Lier, Holtålen og Sunnfjord.

Det opplyser Valgdirektoratet til TV 2 klokka 00.30.

– Vi jobber fortsatt for fullt for å løse denne utfordringen, men kan per nå ikke si noe om når problemet vil være løst, opplyser valgdirektoratet.



Går gjennom alle stemmer

Voss kommune opplyser at stemmetellingen blir forsinket ettersom stikkprøver har avslørt at slengere ikke blir fanget opp av det digitale valgsystemet.

Valgstyret i Voss kommune opplyser at alle stemmene i kommunestyrevalget må gås gjennom.

Stikkprøver har vist at slengere som er påført utenfor feltet ikke blir fanget opp av det digitale valgsystemet.

– Konsekvensen av dette er at valgresultatet for kommunestyrevalget i Voss blir forsinket, skriver valgstyret i en pressemelding, ifølge NTB.