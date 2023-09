Telletrøbbel flere steder

Valgdirektoratet har tekniske utfordringer med å få valgresultatene ut i flere byer.

– Vi har fått beskjed om at ti kretser i Bergen har ferdigstilt tellingen, men at Valgdirektoratet har problemer med å få ut tallene, sier Rambech til Bergens Tidende klokken 23.20 mandag kveld.

Dagbladet skriver at det også er problemer med å få ut resultatene i Oslo og Fredrikstad. Aftenposten skriver at Valgdirektoratet jobber på spreng for å løse problemene.

Valgdirektoratet bekrefter overfor NTB at de har problemer med resultatet fra Oslo og Fredrikstad.

– Vi har tekniske utfordringer, opplyser Valgdirektoratet

Voss kommune opplyser at stemmetellingen blir forsinket ettersom stikkprøver har avslørt at slengere ikke blir fanget opp av det digitale valgsystemet.

Valgstyret i Voss kommune opplyser at alle stemmene i kommunestyrevalget må gås gjennom.

Stikkprøver har vist at slengere som er påført utenfor feltet ikke blir fanget opp av det digitale valgsystemet.

– Konsekvensen av dette er at valgresultatet for kommunestyrevalget i Voss blir forsinket, skriver valgstyret i en pressemelding.