Syv drept i russisk angrep i Ukraina

Det russiske missilet skal ha truffet et torg, et universitet og et teater i byen. 117 personer skal være skadd.

Saken oppdateres.

Lørdag traff et russisk rakettangrep sentrum av byen Tsjernihiv nord i Ukraina.

Syv personer ble drept, inkludert ett barn på seks år. I tillegg er 117 personer skadd, sier ordfører Oleksandr Lomako i Tsjernihiv ifølge The Guardian.

Gjennom lørdagen har antall skadde personer fortsatt å stige.

Tolv av de skadde skal være barn, mens ti skal være politibetjenter, opplyser innenriksdepartementet ifølge BBC.

SKADER: Bilder fra byen viser store materielle skader etter angrepet. Foto: Anatolii Stepanov / AFP

– En dag av smerte og tap

President Volodymyr Zelenskyj skriver på Telegram at det russiske missilet skal ha truffet et torg, et universitet og et teater i byen.

Sentrum var fullt av mennesker som var på vei til en religiøs høytid i byens kirker da angrepet skjedde.

– Russland gjorde en vanlig søndag til en dag av smerte og tap, skriver Zelenskyj, som lørdag er på besøk i Sverige.

Han la samtidig ut en video fra åstedet som viste bygningsrester på bakken, ødelagte biler, knuste tak og vinduer som var blåst ut.

Ifølge ukrainske medier kan målet for angrepet ha vært en dronekonferanse. Av sikkerhetshensyn fikk ikke deltakerne vite nøyaktig hvor den skulle være før minutter før den startet.

ØDELEGGELSER: En mann står og iakttar ødeleggelsene etter angrepet. Foto: Efrem Lukatsky / AP

– Ekstremt bekymret

FN fordømmer det «avskyelige» angrepet i en uttalelse.

– Jeg er ekstremt bekymret over nyhetene om nok et russisk angrep som for kort tid siden rammet hjertet av Tsjernihiv, nord i Ukraina, som etterlot dusinvis av drepte og skadde sivile, inkludert barn, sier Denise Brown.

Hun er FNs humanitære koordinator for Ukraina.

– Angrep rettet mot sivile eller sivile objekter er strengt forbudt etter internasjonal humanitær lov. Det må stoppe, sier Brown.