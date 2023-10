SVT: «Den kurdiske reven» pågrepet ved grensen til Iran

Mannen som styrer den blodige gjengkrigen i Sverige, skal være pågrepet etter at han tok seg over grensen til Iran.

De siste månedene har gjenkrigen i de svenske gatene blitt stadig blodigere og mer dødelig.

Nå er gjengleder Rawa Majid (36), også kjent som «Den kurdiske reven», pågrepet ved Irans grense, ifølge opplysninger til den svenske kringkasteren SVT.

Majid leder som kjent det kriminelle Foxtrot-nettverket i Sverige, som også har forgreninger i flere norske politidistrikt.

Han ble ifølge SVT pågrepet fredag da han forsøkte å ta seg til grensen i Iran. Verken svensk politi eller det svenske utenriksdepartementet har så langt bekreftet pågripelsen.

I høst har en intern konflikt i Foxtrot-nettverket ført til en eskalerende krig mellom svenske gjenger.

Bare i september ble tolv personer drept. Flere av dem er personer som ikke hadde tilknytning til gjengene, men som var på feil sted, til feil tid.

Også flere andre kriminelle grupper skal være innblandet i konflikten.

Gjengleder Majid har ledet Foxtrot fra Tyrkia, hvor han er blitt innvilget statsborgerskap og dermed ifølge Tyrkia ikke kunne utleveres til Sverige, noe svenske myndigheter lenge har forsøkt på.

Den kurdiske reven er tidligere blitt varetektsfengslet i Tyrkia.

Men etter å ha vært i fengsel i fire måneder, ble han løslatt med forbud mot å reise til utlandet. Han forpliktet seg også til å melde seg for politiet to ganger i uken.

Forsvareren hevdet i retten at det var lite risiko for at mannen skulle rømme. Han påpekte at Majid hadde tyrkisk statsborgerskap, bolig og jobb i Istanbul.