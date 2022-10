Sverigedemokraterna ikke inn i ny svensk regjering

Oppdateres.

På en pressekonferanse fredag, forteller de svenske høyrepartiene hvordan Sveriges nye regjering vil se ut.

– Vi har en enighet vi mener er bra for Sverige, sier leder i Moderaterna, Ulf Kristersson.

Kristersson sier mye regjeringen vil bestå av de tre partiene Moderatena, Liberalerna og Kristdemokraterna.

Sverigedemokraterna utenfor

Den nye regjeringen vil samtidig måtte samarbeide med det kontroversielle partiet Sverigedemokraterna (SD) i Riksdagen. De går altså ikke inn i regjering, selv om partiet ble større enn sine tre samarbeidspartnere.

FRA VALGKAMPEN: Jimmie Åkesson i Norrköping under valgkampen i sommer. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

– Vi ville gjerne sett en majoritetsregjering med oss, men når det blir en regjering uten oss, er det viktig at vi får omfattende politiske enigheter, der vi som største parti har fått politiske gjennomslag. Men også samarbeidsformer som gir oss nødvendig innsyn, sier SD-leder Jimmie Åkesson på pressekonferansen

– Problemene er så store

Enigheten betyr at Ulf Kristersson kan være klar til å ta over som statsminister allerede mandag. Den kommende statsministeren beskriver en tid med «stor uro» i landet, knyttet til kriminalitet og folks økonomi.

– Vi er ydmyke for at problemene er så store og så mange, at dette vil ta tid. De som tror man enkelt kan gjøre noe med det, har helt feil, sier Kristersson.

– Vi har respekt for at det er mye uro i vårt land nå. Uro over krigen, over økonomi, uro over splittelsen i politikken. Vi forstår og har respekt for det, fortsetter han.

Vil bygge kjernekraftverk

Den nye regjeringen vil dessuten legge til rette for mer kjernekraft i Sverige.

– Sverige skal klare klimaomstillingen. Veien dit er kjernekraft. Vi tilbakefører Sverige til den kjernekraftvennlige politikken som historisk har gitt oss Europas reneste og billigste strøm, sier partileder for Kristdemokraterna, Ebba Busch.

FALUKORV: Ebba Busch gjorde en velkjent pølse til snakkis under valgkampen i sommer. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

– Vi forandrer energipolitikken, og de langsiktige vilkårene for kjernekraften. Vi endrer det energipolitiske målet til et tydelig mål om 100 prosent fossilfritt. Samtidig vil vi gi Vattenfall i oppdrag å starte planlegging og bygging av nye kjernekraftverk. Nye reaktorer vil bli bygget i Sverige, sier Busch videre.

Sverige har i dag seks kjernereaktorer i drift. De sørger for rundt 30 prosent av landets samlede strømproduksjon, ifølge Store norske leksikon.



Knapp seier

De fire partiene har de siste ukene forhandlet for å finne frem til det nye regjeringsprosjektet. Torsdag kveld ble det kjent at de var blitt enige om en løsning.

Høyresiden vant valget i september med et knapt flertall. Moderat-leder Ulf Kristersson fikk 176 mandater i ryggen i arbeidet med å danne regjering. De rødgrønne fikk 173.

Kristersson skal klokken 11.00 gi sin sluttrapport til talmannen i den svenske nasjonalforsamlingen fredag.