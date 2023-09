– Sverige har aldri sett lignende

Sverige rystes av en drapsbølge. Tre personer er drept siste døgn, og listen over gjengrelaterte drap i Sverige i år blir bare lengre.

– Nå rammes stadig flere barn og uskyldige mennesker. Sverige har aldri sett noe lignende. Ingen land i Europa har sett noe lignende. Jeg kan ikke få understreket nok hvor alvorlig dette er, sa Sveriges statsminister Ulf Kristersson.



Han holdt torsdag kveld en tale til nasjonen i lys av den alvorlige situasjonen. Elleve personer er skutt og drept så langt i september, og alle hendelsene knyttes til kriminelle nettverk.

– En 25 år gammel kvinne la seg i går – en helt vanlig kveld – men fikk aldri våkne opp igjen, sa statsministeren.

UPPSALA: En kraftig eksplosjon natt til torsdag drepte en kvinne. Hun kobles ikke til gjengkriminalitet, og målet antas å ha vært et nabohus. Foto: Pontus Lundahl/TT

Den 25 år gamle kvinnen var én av de tre drepte siste døgn. Hun var trolig et tilfeldig offer.

Peker på innvandringspolitikken

Før han lanserte en serie tiltak, spurte Kristersson seg selv «hvordan det kunne gå så galt». Mange har sett dette komme i flere år, understreket han.

– Det er politisk naivitet, uansvarlig innvandringspolitikk og en mislykket integrering som har brakt oss hit.

Statsministeren sa at regjeringen derfor legger om migrasjons- og kriminalpolitikken.

– Mens innvandringen øker i Europa, avtar den i Sverige, sier Kristersson.

Militærmakt

Han ramset også opp en rekke nye og tøffere tiltak for at Sverige skal få bukt med gjengvolden. Blant annet har han innkalt politisjefen og forsvarssjefen for å se på hvordan militæret kan bistå politiet i kampen mot de gjengkriminelle.

– Vi skal gjøre det som er nødvendig for å gjenopprette sikkerheten i Sverige.

ÅSTED: Politi på stedet der en mann ble skutt og drept sent onsdag kveld i Stocholm. Foto: Nils Petter Nilsson / TT

Kristersson kunne fortelle at han har vært i samtaler med New Yorks borgermester for å lære derfra.

Fremover vil Sverige utvise utlendinger som er involvert med kriminelle gjenger, og de innfører også en rekke visitasjonssoner. Kameraovervåking, ansiktsgjenkjenning og våpendetektorer ble også nevnt. Det kriminalitetsforebyggende arbeidet skal også skjerpes.

– Da kan barn og unge bli tatt i tide, før de bærer våpen, sier Kristersson.