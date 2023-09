Sverige: Forsvaret skal hjelpe politiet i gjengkrigen

Statsminister Ulf Kristersson vil at det svenske forsvaret skal få bistå med sin kompetanse i krigen mot bølgen med gjengvold som ryster landet.

Saken oppdateres.

Sveriges statsminister Ulf Kristersson og justisminister Gunnar Strömmer møter pressen fredag klokken 15.00.

– Ingen andre land har en lignende situasjon som Sverige, sier Kristersson.

Statsministeren mener voldsbølgen «savner motstykke i både Sverige og Europa». Nå skal situasjonen gi nye verktøy til politiet og forsvaret i Sverige.



– Vi jobber med å endre hele politikken. Alle myndigheter som bekjemper kriminalitet får nye verktøy, sier Kristersson.

I første omgang vil Sverige se på hvordan militæret skal kunne bidra inn i politiets arbeid – innenfor gjeldende lovgivning.



Utelukker ikke portforbud

Lovene skal endres, og det skal skje raskt. Justisminister Strömmer får spørsmål om en rekke konkrete tiltak, og hvorvidt disse er aktuelle.

– Når det gjelder portforbud, har jeg sagt at jeg er villig til å lytte til alle forslag. Det finnes ingen muligheter i dagens lovgivning til å benytte seg av dette, svarer Strömmer.

Bevegelsesfriheten er i prinsippet beskyttet av den svenske grunnloven.

I stedet har svenskene til nå valgt det ministeren beskriver som «mer spesifikke tiltak», i form av soner for visitering.

– Det kan likevel finnes en verdi i å kunne begrense bevegelsesfriheten, sier han. Regjeringen jobber fremfor alt for mer presise tiltak enn dette, forsikrer han samtidig.

LOVER TILTAK: Justisminister Gunnar Strömmer under pressetreffet fredag ettermiddag Foto: Caisa Rasmussen/TT

– Skal forsvaret kunne bruke vold eller trusler? Hvilke muligheter skal gis?

– Voldsmonopolet er en politioppgave. Det handler om hvordan forsvaret skal kunne bidra uten å anvende vold. Men hva det betyr, må vi komme tilbake til snart, svarer Strömmer.

Varsler endring torsdag

– Torsdag kommer vi til å fatte en regjeringsavgjørelse, om at forsvarsmakten og politimyndigheten kan gi og ta hjelp der spesialkompetanse i forsvarsmakten kan hjelpe politiet innenfor gjeldende regelverk, sier statsminister Kristersson.

– Det kan handle om mange ting, som kompetanse på sprengstoff og analyse, sier statsministeren.

I tillegg mener Kristersson at lovene nå må endres, slik at politiet får større muligheter til å be om hjelp.

Politi utenfor en pub hvor fire ble skutt i Sandviken utenfor Stockholm. To av dem døde. Foto: Henrik Hansson / TT

– Forsvaret har omfattende kompetanse når det kommer til å vurdere fremtidige risikoer. Også It-kompetanse, sier han.

Sverige vil nå se på hvordan andre kan bidra inn i politiets arbeid.

Landet har tradisjonelt et restriktivt syn på å bruke forsvarets ressurser til politiformål.

– Det er ulike oppgaver, ulike utdanninger og ulikt regelverk, sier han.

– Det verste man kan tenke seg

Justisministeren beskriver en utvikling som har skjedd over lang tid.

– De siste dagene er bortimot det verste man kan tenke seg i et åpent samfunn. Jeg vil gi til alle politifolk som sliter dag og natt en stor takk, sier han.

Når det gjelder samarbeidet mellom politi og forsvar, trekker han frem noen eksempler:

– Det handler om å stille personell og utstyr til disposisjon. Det kan også være å bistå med helikopter, sier Strömmer.