Sveits-aksjer ikke med i oversikt fra Sindre Finnes: – Naturlig

Høyreleder Erna Solbergs ektemann Sindre finnes eide frem til 2020 aksjer i Sveits.

En forvalter hjalp ham med å håndtere disse aksjene. Disse investeringene utelot Finnes fra oversikten over aksjene han kjøpte og solgte mens kona var statsminister fra 2013 til 2021.

Statsministerens kontor var orientert om aksjene, og at disse ble håndter av en forvalter lokalt i utlandet.

– Aksjene fremkommer, naturlig nok, ikke av oversikten som ble lagt frem fredag fordi de verken ble kjøpt eller solgt i tidsrommet Erna Solberg var statsminister, som er tidsperioden han har lagt frem en oversikt over aksjehandler for, sier Erna Solbergs kommunikasjonsrådgiver Cato Husabø Fossen til TV 2.



Gikk tapt

Han forklarer at kjøpene ifølge Finnes opprinnelig ble håndtert av et spansk selskap. I 2004 og 2005 skal han ha investert 116.000 kroner i tre ulike selskaper som investerte i ulike bransjer.

SVEITSISKE VERDIER: Sindre Finnes eide flere aksjer i Sveits under Solbergs regjeringstid. Her utenfor stemmelokalet under kommunevalget. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Dette var slik Finnes husker det hovedsakelig innen IT.

– I 2011 ble forvaltningen av disse overført til Sveits. Finnes har forklart at hele investeringen senere gikk tapt, og at han etter 2020 ikke har eid aksjer i Sveits, sier Husabø Fossen.

TV 2 har bedt Sindre Finnes om et intervju. Han har så langt ikke besvart henvendelsene.

Inhabil

Fredag sto Erna Solberg foran norsk presse, og erkjente at mannen hadde handlet aksjer i stort omfang mens hun var statsminister. Hun har derfor vært inhabil i flere saker hun har behandlet.

– Sindre har handlet langt mer enn har fortalt både meg og Statsministerens kontor, sa en gråtkvalt Solberg under pressekonferansen samme dag.



Sindre Finnes gjennomførte 3640 aksjehandler samtidig som ektefellen Erna Solberg var statsminister i perioden fra 2013 til 2021. Høyre offentliggjorde den omfattende listen fredag morgen.

Selv sier Solberg at Finnes har gjort dette bak hennes rygg, og at han har sørget for at porteføljen har vært lik ved årsslutt gra år til år.



– Dette har han gjort for å skjule omfanget av handlene for meg og for omverdenen. Det er et alvorlig tillitsbrudd, sa Solberg.