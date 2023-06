Svarer om terror-rapporten: – Vondt å lese

– Jeg har tillit til at PST gjør en god jobb og gjør så godt de kan for å hindre slike hendelser i Norge, sier Mehl til TV 2.– Men denne rapporten er alvorlig. Den avdekker noe som er vondt å lese: at angrepet mulig kunne vært avverget. Da må vi gå inn og se hva vi kan lære av det, sier Mehl.

Hun sier det har vært viktig å komme raskt i gang med en evaluering, og å raskt få svar.

– Det har vært et år som på mange måter har vært preget av dette angrepet. Alt fra de første ukene hvor hele Oslo var preget av angrepet, sier Mehl.

Hun sier det har vært viktig at hun har vært tilgjengelig.

– Men enkelte skeive organisasjoner har kritisert deg nettopp for at du ikke har vært til stede?

– Jeg har forståelse for at mange kanskje hadde ønsket enda mer dialog. Så har det vært mitt ønske hele veien å skape mest mulig trygghet. Så har det gjennom vinteren blitt stilt en del spørsmål som vi ikke hadde svar på da, sier Mehl.

– Fortjener du et skeive miljøets tillit?

– Jeg kan ikke vurdere det. Det må hver enkelt og de svare på. Jeg kan bare gjøre mitt beste. Både jeg og Regjeringen ser dem. Vi lytter til dem, og tar til oss det som er av kritikk, svarer Mehl.

Regjeringen beklager ikke

PST-sjefen har beklaget håndteringen. Det mener Mehl var riktig, på bakgrunn av hva som har kommet frem i rapporten. Hun svarer ikke på om hun selv bør beklage – og at det er et spørsmål de må komme tilbake til etter en grundigere gjennomgang av rapporten.

Statsminister Jonas Gahr Støre kommer på et pressemøte torsdag med et lignende budskap:

På spørsmål om han vil beklage for håndteringen, svarer han at han stiller seg bak PST-sjefens uttalelser tidligere torsdag. Hun har gått ut med en beklagelse.



Justisminister Mehl omtalte skytingen torsdag som terror. Hun har tidligere fått kritikk for å ikke ha brukt dette ordet om hendelsen tidligere.

– Hun gikk langt i å kalle det terror. Var det på høy tid? spør TV 2 statsministeren.

– For meg er det helt åpenbart at dette har all preg av å være terror. Det etterforskes også som det, svarer Støre.

– Svært alvorlig

– Natt til 25. juni i fjor ble Norge rystet av et brutalt angrep, som rammet særlig skeive. Det skapte en enorm frykt blant det skeive miljøet, sier statsminister Jonas Gahr Støre under et møte med pressen ved Statsministerens kontor torsdag.

– Den rapporten sier at det er mulig at angrepet natt til 25. kunne vært avverget. Det er svært alvorlig, selvfølgelig, fortsetter han.

Statsministeren understreker at han ikke enda har fått lest rapporten fra perm til perm.

– SKAPTE FRYKT: Statsminister Jonas Gahr Støre svarer om terrorrapporten etter Oslo-skytingen. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Samtidig påpeker han at rapporten ikke konkluderer med at ytterligere informasjon nødvendigvis ville sørget for at angrepet ble avverget.

Støre lover at disse funnene skal gjennomgås grundig.

– Mange andre, også utenfor det skeive miljøet følte på en uro og en frykt til denne dag. Det skal ikke være slik at skeive utsettes for frykt og trusler.

Skal delta på Pride

Statsministeren sier han selv har planer om å delta aktivt Pride i Oslo i helgen.

– Det er planen. Det vi alle ønsker er at det skal skje på en fri og god måte. Så må jeg understreke at her må det gjøres sikkerhetsvurderinger av de som har ansvar for det, slik at dette kan skje på en trygg måte.

– Er du trygg på at dette arrangementet nå er sikkert å delta på?

– Det er det politiet og PST som må gjøre vurdering av. Det er vår lærdom på noe av det som skjedde i fjor, svarer Støre.

REGNBUETOG: Statsminister Jonas Gahr Støre var én av mange politikere som i september i fjor deltok i solidaritetsmarkering arrangert av Oslo Pride. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Han sier han håper Pride kan foregå på «en god måte», og skryter av at arrangementene forbindes med «liv og engasjement».

Varsler opprydning



Rapporten slår fast at angrepet, som kostet to mennesker livet, kunne ha vært avverget. Det konkluderes også med at det var i strid med forsamlingsfriheten etter Grunnloven å anbefale avlysningen av solidaritetsmarkeringen 27. juni.



Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl varsler opprydning etter rapporten.

RYDDEJOBB: Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) kommenterer evalueringsrapporten. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Jeg vil gjøre det helt klart at rapporten skal følges opp umiddelbart. Det skal og må ryddes opp i kritiske punkter, sier Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp)

Hun varsler et møte med beredskapsdepartementet og sjef for PST og politidirektøren til møte i morgen, fredag 9. juni.