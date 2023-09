Svarer om pulver-bildet: – Følte meg mest bare dum

INFLUENSER: Blogger og forfatter Sophie Elise Isachsen, her på Nasjonalbiblioteket. Foto: Vidar Ruud / NTB

Influenser Sophie Elise Isachsen avviser at hun hadde NRK i «et balletak» da det stormet som verst rundt det mye omtalte bildet av henne, en venninne og en liten pose i vinter.

I et intervju på podkasten til underholdningsnettstedet 730 blir influenser Sophie Elise spurt om NRK-exiten i vinter, etter at hun delte et mye omstridt bilde.

– Da hadde du hele statskanalen i et balletak. Det tror jeg aldri har skjedd før at én person har klart?

– Nei, jeg tenkte ikke på det sånn i den situasjonen der, for jeg følte meg mest bare dum og hadde lyst til å ordne opp i situasjonen, svarer Sophie Elise Isachsen.

– Jeg tror når man ser det utenfra, virker det nok mer sånn, fortsetter hun.

– Det var helt «føkka»

I februar la Sophie Elise Isachsen ut et bilde på Instagram hvor hun poserte sammen med influenser Nora Haukland. På bildet holdt den andre influenseren en liten pose med det som ser ut som et hvitt pulver.

Foto: Skjermdump, Instagram

«Livet blir cirka en milliard ganger morsommere når man bare gir faen», skrev Isachsen under bildekarusellen. Bildet ble raskt tatt ned fra plattformen, men rakk å spre seg i sosiale medier. Reaksjonene haglet.

Haukland hadde ikke samtykket til publisering av bildet, og ble sittende i sin livs største storm. Hun har kommentert hendelsen til TV 2:

– Den situasjonen var ekstremt krevende. Det var så mye bråk rundt meg, og det var veldig vanskelig å vite hvordan man skulle håndtere det, sa Haukland i august.

Nå er også Sophie Elise klar på at hun opplevde mediestormen som svært krevende å stå i:

– Følelsen var at det aldri sluttet. Jeg tenkte at «om en uke er det vel noe annet». Men så ble det en uke til, og en uke til, og en uke til. Det var veldig overveldende. Det beste ordet er vel surrealistisk. Jeg kunne ikke tro at det var meg det handlet om. Det var helt «føkka», sier Isachsen videre.

Hun forteller at hun nekter seg selv å lese aviser når hun står i situasjoner hvor der stormer rundt henne, «uansett hvor fristende det måtte bli».

– Veldig mange var opptatt av hvorfor jeg ikke ville kommentere ting. Det var ingenting jeg kunne si som ville endre hvordan situasjonen utspant seg videre, sier influenseren, og forklarer at hun derfor prioriterte å snakke med «samarbeidspartnere, familie og venner».

Klagestorm

Tidlig i mars hadde Kringkastningsrådet mottatt 4250 klager på NRK sitt samarbeid med Sophie Elise.

Kringkastingsrådet mottok tusenvis av klager, og de seriøse debattflatene viet sendetiden sin til å snakke om influensere, forbilder, ansvar, og dop.



Isachsen hadde på daværende tidspunkt podkasten «Sophie og Fetisha» på NRKs flater. Kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen ble grillet i «Debatten» om samarbeidet.

ETTER SENDING: Fredrik Solvang og NRK-sjef Vibeke Fürst Haugen etter NRK-programmet Debatten fra da Sophie Elise lagde podkast på Marienlyst i Oslo. Foto: Rodrigo Freitas / NTB

– Jeg liker innholdet når de fokuserer på ting som jeg vet er viktig i mange unges liv, som rus, psykiske problemer og rasisme. Da mener jeg det er godt allmennkringkastingsinnhold, sa Vibeke Fürst Haugen på Debatten.

– Også når de snakker om å bli rundpult? spurte programleder Fredrik Solvang.

– Det handler den også om. Vi har et tilbud som er veldig bredt. Dette er ikke noe folk må lytte til. Personlig så synes ikke jeg det er veldig godt innhold. Men det er ikke for meg, svarte hun.