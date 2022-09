Strømprisene fører til solcelle-boom

Over 2000 husstander har søkt og fått støtte til private solcelleanlegg hittil i år.

– Vi har tenkt på dette i ti år og i fjor høst bestemte vi oss for å bestille et anlegg. Vi leaser i første omgang for å se hvordan det går, forteller Suzanna Freeman-Fanuelsen, som bor på Rennesøy utenfor Stavanger.

Sparer mange tusen

Familien betaler cirka 1500 kroner i måneden for å lease anlegget. Selv når den regningen er betalt sitter de igjen med et svært godt resultat.

SOLGT STRØM: Suzanna og familien fikk solcelleanlegget sitt i juli. Siden har de solgt strøm de ikke har klart å bruke selv for mange tusen kroner. Foto: Kristian Myhre / TV 2

– Vi klarer jo ikke å bruke all strømmen vi produserer nå når det er så fint vær. I august solgte vi derfor strøm for nesten 3000 kroner. Samlet sparer vi om lag 1500 kroner på strømregningen hver måned sammenlignet med før. Vi er veldig godt fornøyd.

Staten bidrar

Det statlige selskapet Enova, som støtter mange energibesparende tiltak for både offentlige og private, har bidratt med 29 100 kroner til familien på Rennesøy. Tilskuddet gis både til de som leaser og de som kjøper slike anlegg. Enova begynte med støtteordningen for solcelleanlegg i 2015 og siden den gang har 5700 privatpersoner fått støtte.

– Man får i utgangspunktet 7500 kroner, men man kan få opptil 47 500 kroner avhengig av hvor stort anlegg man har, hvor stor kapasitet det har, forteller markedssjef i Enova, Anna Barnwell.

FLERE SØKNADER: Markedssjef i Enova, Anna Barnwell, forteller at de nå får flere søknader om støtte til energibesparende tiltak enn noen gang. Dette gjelder også andre tiltak enn solcelleanlegg. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

Eksplosiv økning i søknader

Hittil i år har over 2000 privatpersoner fått støtte til nye solcelleanlegg, og Enova har utbetalt over 68 millioner kroner i solcelle-tilskudd. Siden i fjor høst har antallet søknader økt med 134 prosent.

– Den voldsomme økningen viser at stadig flere ser at nedbetalingstiden går betydelig ned på når strømprisene går opp, sier Barnwell.

Hadde valgt solceller uansett

Da familien på Rennesøy bestilte anlegget var ikke strømprisene på langt nær så høye som nå. Men de hadde stor tro på at investeringen ville komme til å lønne seg på sikt. Planen er å kjøpe ut anlegget i løpet av få år.

FORBRUK: Midt på dagen er forbruket fra det ordinære nettet på null hos familien på Rennesøy. Solcellene fikser det som trengs av energi til husholdningen. Foto: Kristian Myhre / TV 2

– Vi hadde nok ordnet oss med dette anlegget uansett støtten fra Enova, og nå viser det jo seg at vi kommer godt ut. Vi har jo hatt solceller som eneste strømkilde på hytta i mange år og har svært gode erfaringer med det. Nå dekker solcelle-anlegget en tredel av strømutgiftene våre her også. Strømprisene tror jeg dessverre vil øke i tida fremover. Kanskje tar det bare fem år før anlegget kan ha betalt seg, sier Freeman-Fanuelsen.