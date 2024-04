Streikefaren over i byggenæringen

Fellesforbundet fikk gjennom sine viktigste krav, mens NHO er bekymret for at det vil få konsekvenser for bedriftene.

Det er enighet mellom Fellesforbundet og NHO i lønnsoppgjøret for byggenæringen.

Dermed blir det ingen streik. Meklingen gikk 12 timer på overtid.

Ramme på 5,2 prosent

– Vi har fått innfridd vårt aller viktigste krav, som gikk på økonomi og økt kjøpekraft for medlemmene våre, sier forhandlingsleder for Fellesforbundet, Christian Justnes til TV 2.

– Og så har vi fått arbeidsgiver med på at det skal gjøres en jobb for å se på behov for bedre kompetansetilbud i denne bransjen, legger Justnes til.

Delegasjonen fra Fellesforbundet videreførte rammen fra frontfaget på 5,2 prosent.

Videre opplyser Fellesforbundet at alle vil få et generelt tillegg på 7 kroner. I tillegg til dette kommer en solid heving av alle satsene i overenskomsten.

16.700 bygningsarbeidere fra 900 store og små bedrifter over hele landet ville onsdag ha blitt tatt ut i streik dersom lønnsforhandlingene ikke hadde kommet i mål.

Fristen gikk ut ved midnatt, men partene fortsatte forhandlingene hos Riksmegleren og ble enige om en avtale onsdag – mer enn ti timer på overtid.

ENIGHET: Forhandlingsleder Christian Justnes i Fellesforbundet og Siri Bergh i NHO Byggenæring kom til enighet. Foto: Sveinung Kyte / TV2

NHO er bekymret

Siri Bergh i NHO Byggenæring er fornøyd med at oppgjøret har kommet i land, men er bekymret for den høye økonomiske rammen.

– Det vi er mest tilfredse med er at vi er i land. Utover det er vi svært bekymret for resultatet. Vi er en næring som sliter, og det var bekymringsfullt før vi i det hele tatt begynte, sier Bergh.

Hun sier at bekymringen ikke ble mindre etter at lønnsoppgjøret i frontfaget endte med en ramme på 5,2 prosent.

– Men vi konstaterer at vi nå, i tråd med frontfaget, har kommet i mål med god hjelp av megler. Og at det ligger et handlingsrom der i den lokale lønnsdannelsen. Så er vi bekymret for hvordan bedriftene skal klare å leve opp til forventningene der ute, sier Bergh.

– Hva er du redd for?

– Dette er et skyhøyt lønnsoppgjør. Det er svært høyt generelt, men ikke minst for en næring som sliter, sier Bergh.

Justnes mener ikke at Fellesforbundet har krevd for mye i forhandlingene.

– Det kommer på bakgrunn av tre år med reallønnsnedgang, og det må en se i sammenheng. Vi føler vi har fått et godt oppgjør, og jeg er trygg på at det er et ansvarlig oppgjør.

MEKLING: Felleforbundet brøt meklingen mandag denne uken, og lønnsoppgjøret gikk derfor over til tvungen mekling. Den kom i mål onsdag, nesten 12 timer på overtid. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Bergh kommer også med en oppfordring til regjeringen.



– Vi håper at regjeringen kan ta inn over seg at vi trenger en endring i permitteringsregelverket. Det går vi sammen og oppfordrer til, at dette må tas på alvor, sier Bergh.

Hun mener at næringen risikerer å miste faglært arbeidskraft hvis dette ikke gjøres.

Kompliserte spørsmål

– Det har vært mange og kompliserte spørsmål som partene har behandlet svært grundig, sier mekler Carl Petter Martinsen.

– Hva har vært komplisert?

– Det er både økonomiske spørsmål, og man må huske at dette er en revisjon av hele avtaleverket mellom to store parter. Byggenæringen er hardt presset, og det har preget meklingen.