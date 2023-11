Stort utslipp av soyaolje i Glomma – frykter for fugler i området

STARTET HER: Det er ved dette industriområdet, Øra, at lekkasjen av soyaolje startet natt til tirsdag. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Brannvesenet estimerer at rundt 30.000 liter soyaolje har rent ut i Glomma natt til tirsdag. Lekkasjen truer et fuglereservat i nærheten.

Politi og brannvesen har natt til tirsdag rykket ut til industriområdet Øra i Fredrikstad etter melding om et større utslipp av soyaolje.

– Oljen har gått ut i elva. Brannvesenet legger ut lenser, skriver politiet i Øst på X.

Politiet opplyser at det jobbes ut ifra et estimat om at rundt 30.000 liter olje har rent ut i elven Glomma. Oljen truer et fuglereservat i nærheten.

Det ble først antatt at mellom 40.000 og 50.000 liter hadde rent ut, men dette tallet har altså blitt nedjustert i løpet av natten.

– Det er et stort utslipp dette her, sier operasjonsleder Melissa Krag ved politiet i Øst overfor TV 2.



Spres utover

Krag forklarer at oljen per klokken 03.30 har spredd seg rundt 1,5 kilometer fra der sølet startet. Oljen beveger seg med en fart på mellom ett og to knopp.

Lensene som er lagt ut skal stanse spredning av oljen. Det er også rekvirert flere pumpebiler til stedet.

Per klokken 03.30 natt til tirsdag ser lensene ut til å ha god effekt, men politiet påpeker at det fremdeles slippes gjennom noe olje.



Det er fare for at oljesølet natt til tirsdag skal spre seg til Øra naturreservat i Fredrikstad. Det er lagt ut lenser langs sølet for å forhindre spredning.

– Hvis tiltakene ikke skulle ha effekt, er vi bekymret for fuglelivet. Der er det mye fugl som vi ikke ønsker skal bli tilsmusset av olje, sier Krag.

Markøren viser industriområdet hvor lekkasjen startet, mens sirkelen viser hvor naturreservatet befinner seg.



Operasjonslederen opplyser at det er akutt fare for forurensning, men at det foreløpig er kontroll på stedet.

– Brannvesenet har lagt ut lenser, og anser ikke behov per nå på ytterligere forsterkninger. Det kan forandre seg utover natten, sier operasjonslederen.

Etterforsker saken

Oljen har først rent ut i Østerelva i Fredrikstad, som er ett av Glommas to utløp i Fredrikstad.

Brannvesenet er også på plass ved Kråkerøy - som ligger til venstre for industriområdet - for å finne ut hvorvidt oljen trekkes ditover.

– Det er også sendt opp drone for å kartlegge hvordan oljen strekker seg, sier Krag til TV 2.



Brannvesenet leder oppdraget med tanke på skadebegrensning. Politiet etterforsker saken.

Nødetater meldte om hendelsen klokken 01.01 natt til tirsdag.