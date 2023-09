Stort kvikkleireskred på E6 – frykter flere ras

Nødetatene ble varslet om skredet 01.45 natt til Lørdag.

Tre personer er fraktet til sykehus med lettere skader, opplyser politiet. Disse skal ha kjørt inn i et hull, skriver SVT.

I morgentimene har hunder og spesialtrent personell bedrevet søk etter folk i massene, opplyser politiets pressevakt, August Brandt, til SVT. Det skal ikke være noen indikasjoner på at det er mennesker i rasmassene.

– Et område på flere hundre meter i alle retninger er rammet, opplyste Niclas Fogelqvist, vaktleder for redningstjenesten i Stor-Gøteborg.



Ifølge Henrik Gunnarsson i den svenske redningstjenesten, skal det dreie seg om 160 mål som er berørt, skriver Aftonbladet.

– Kvikkleireskred

Geotekniker Håkon Heyerdahl, ved Norges Geotekniske Institutt, forteller at det skal dreie seg om et kvikkleireskred.

– Det er vel ganske sikkert at dette er et kvikkleireskred. Det er ikke et synkehull. Man ser det på størrelsen og hele oppførselen av hvor dette har artet seg, forteller Heyerdahl til TV 2.

Hva som har utløst raset utenfor Stenungsund er ikke klart, men politiet har startet en foreløpig etterforskning i forbindelse med en byggeplass i nærheten som skal ha bedrevet sprengning, opplyser de klokken 10.00 lørdag.



Politiet utelukker ikke at det kan gå flere ras.

– Det er ofte når det går større skred at det er flere ting som utløser det. Ett området kan ha et ustabilt sted, for eksempel en skråning, som gir et mulighet for et brudd. Men du kan også ha arbeid som pågår og ting som skjer. Samtidig har du alltid påvirkningen av grunnvann, forteller Heyerdahl.



Samtidig opplyser Geoteknikeren at kvikkleireskred ikke er ukjent i området.

– Dette er et område hvor det historisk har gått en del kvikkleireskred. Det har vært en 3-4 store siden 1950-tallet.

MASSIVT: Kvikkleiereskredet som gikk natt til lørdag skal ha berørt 160 mål. Foto: Adam Ihse/TT

– Begynte å slå sprekker

Minst fire biler og én buss kjørte ned i raset natt til lørdag, skriver Expressen.

Ifølge den svenske avisen skal det dreie seg om en ekstrabuss som var satt inn for en toglinje, og at det kun var sjåføren ombord da den den kjørte ned inn i raset.

Michail Romanescu var en av flere sjåfører som sto parkert med lastebiler i området da raset gikk natt til lørdag.

– Plutselig så jeg hvordan asfalten begynte å slå sprekker. Da var det bare å legge på flukt. Jeg er bare glad for at jeg står her uskadd, sier han til Dagens Nyheter.

Samtidig har halvparten av en Burger King-restaurant forsvunnet ned i raset, skriver Göteborgs-Posten.

STORE ØDELEGGELSER: Et større område langs E6 er rasert av synkehullet som oppstod natt til lørdag. Foto: Mikael Berglund.

Frilansjournalist Hans O. Torgersen rykket til Stenungsund lørdag morgen.

– Jeg kom ved sjutiden. Da var det sperringer på alle veier. Men et par steder kommer man så nær at man ser trær ligge over veien. Det er flere lokale veier som er tatt av raset, blant annet gamle E6, forteller Torgersen til TV 2.

E6 er stengt både i nordgående og sørgående retning, og i tillegg er en sidevei rammet

Redningstjenesten ber folk holde seg vekk fra området. Ifølge politiet ventes hendelsen å få «enorme» konsekvenser for trafikken i lang tid framover.

– Vi snakker ikke om dager. Det vil ta lang tid før dette blir i orden igjen, forteller Niclas Fogelqvist ved redningstjenesten i Stor-Gøteborg, til Expressen.

Trafikken blir foreløpig omdirigert langs vei 650.