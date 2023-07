Storstilt løvejakt i Berlin: – Hold dere hjemme

PÅ JAKT: Tyske myndigheter har satt inn store ressurser for å finne det ville dyret torsdag. Foto: Sven Kaeuler/TNN/dpa via AP

Tysk politi leter med store ressurser etter et dyr som ble observert sør for Berlin natt til torsdag.

Tysk politi ber innbyggere i den sørlige utkanten av Berlin om å holde seg innendørs på grunn av et vilt dyr torsdag morgen. Advarselet gjelder også for områdene Kleinmachnow, Teltow og Stahnsdorf.

Årsaken? Det er trolig snakk om en løvinne på rømmen, opplyser politiet til Bild. Flere andre tyske medier har også omtalt saken.

– Vennligst hold dere hjemme, skriver Polizei Brandenburg på Twitter, og legger til at folk også må holde et øye med kjæledyrene sine.



En gruppe jegere og to helikoptre med varmesøkende kamera er på leting i områdene Stahnsdorf og Kleinmachnow sør for den tyske hovedstaden, skriver avisen.

SØKER FRA LUFTEN: Politiet har satt inn flere helikoptre med varmesøkende kamera i søket. Foto: JOHN MACDOUGALL

Det tyske politiets spesialenhet har deltar også i søket med et pansret kjøretøy og maskingevær torsdag ettermiddag, ifølge Bild.

Den tyske kringkasteren NDR skriver at vitner har filmet et stort kattedyr langs veien natt til torsdag, angivelig mens det var i ferd med å rive i stykker et villsvin.

Det er fremdeles uklart hvor det ville dyret stammer fra.

Politiet opplyste først at det kan ha rømt fra et sirkus, skriver Bild, men ingen dyrehager eller sirkus i Berlin har meldt om noe savnede dyr.