Stormet Kongressen: – Det vi kaller fascister

Det brasilianske politiet har klokken 22.45 tatt tilbake kontrollen over Kongressen, presidentpalasset og høyesterett. Det melder flere brasilianske medier, deriblant avisen O Globo.

Tilhengere av tidligere president Jair Bolsonaro stormet søndag de viktigste demokratiske institusjonene i Brasils hovedstad.

– De vil stilles til ansvar for de skammelige terrorangrepene mot demokratiet og republikkens institusjoner, sier høyesterettsdommer Alexandre de Moraes på Twitter.

Bolsnaro-tilhengerne skal ha brukt en kode for å kommunisere i forkant av angrepet. Ifølge avisen O Globo, ble opprørerne bedt om å samles til «Selmas fest» søndag. Kledd i brasilianske flagg gjorde de omfattende hærverk inne i landets nasjonalforsamling.

De tok seg forbi politiets sperringer. Forsterkninger fra militærpolitiet grep inn med tåregass, sjokkgranater og gummikuler, melder avisen O Globo.

SKJOLD: Demonstranter på gulvet inne i Planaltopalasset. FRA OVEN: Et helikopter flyr over folkemengdene under demonstrasjonene. FALNE BARRIKADER: Sperringer er revet ned angrepet. VANNKANON: Politiet forsøker å stanse opptøyene utenfor presidentpalasset GRØNT, GULT, BLÅTT: Enorme folkemengder stormer Kongressbygningen. TIL ANGREP: Demonstrantene angriper et pansret politikjøretøy.

De fløy også over folkemengden med helikopter, og skjøt tåregassgranater og gummikuler på opprørerne, meldte avisen videre.

Mobben slåss imidlertid tilbake. En video avisen Folha de San Paulo har fått tilgang til, viser folkemengden omringet av en ridende politimann. Med lange stokker slo de ham av hesten.

Se video av stormingen i Brasilia her

Demonstrantene er blant de som nekter å godta at venstresidens Luiz Inacio Lula da Silva er blitt landets nye president. Han ble tatt i ed for en uke siden, etter å ha vunnet presidentvalget i fjor.

President Lula er søndag ikke i Brasilia, men i Sao Paulo, melder Reuters.

I likhet med demonstrantene som stormet den amerikanske kongressen i Washington D.C. for to år og to dager siden, hevder også Bolsonaros tilhengere urettmessig at valget var rigget slik at deres kandidat ikke kunne vinne.

– Fascister

Brasils president Luiz Ignacio Lula da Silva lover søndag at alle som står bak stormingen av kongressen søndag vil straffes. Han kaller dem fascister og fanatikere.

– Disse folkene er det vi kaller fascister. De er det verste som finnes i politikk, og har invadert palasset og Kongressen. Vi mener det var manglende sikkerhet, skriver president Lula i en uttalelse på Twitter.

Lula har skrevet under en fullmakt som gir ham og regjeringen spesielle rettigheter til å sette inn føderale sikkerhetsstyrker for å gripe inn i situasjonen i hovedstaden Brasilia.

Bolsonaro har i motsetning til Lula ikke gitt noen offisiell uttalelse om angrepene søndag kveld.

KLINSJ: Tilhengere av Bolsonaro storner Kongressen. BASKETAK: Demonstrantet i fysisk kamp med politi utenfor Planalto-palasset FLAGG: En demonstrant har kledd seg i det brasilianske flagget. RØYK: Det er store mengder røyk flere steder i den brasilianske hovedstaden i sammenheng med opptøyene. PROTEST: Sinte demonstranter på taket av nasjonalforsamlingen i Brasilia.

– Det finnes ikke sidestykke i vårt lands historie. De må straffes for det de har gjort, slår Lula fast.

Han sier de også vil finne ut av og straffe de som har finansiert angrepet mot nasjonalforsamlingen.

Startet ved militærets hovedkvarter

Bilder fra stedet viser at også kunst og møbler er ødelagt inne i Kongressen. Med lange påler eller kjepper denger demonstrantene løs på taklamper inne i bygningen.

A destruição do @STF_oficial visto por dentro. Atos de terroristas a mando do ex-presidente Jair Bolsonaro causam intensa desordem na Capital. pic.twitter.com/uLv2miPYWB — George Marques 🇧🇷 (@GeorgMarques) January 8, 2023

Flere av rommene er i flere videoer tilsynelatende oversvømt av store mengder vann. Det er uklart hvor vannet kommer fra.

O Globo skriver at demonstrasjonene først skal ha startet i området rundt det militære hovedkvarteret i Brasilia.

De har deretter søndag formiddag lokal tid beveget seg mellom fem og seks kilometer ned til kongressbygningen, hvor de altså har tatt seg inn.

– Hæren burde ha satt en stopper for dem, og gjorde det ikke, sier guvernør Ibaneis Rocha til CNN Brasil.

I tillegg forsøkte demonstrantene å ta seg inn i Planalto-palasset, kontoret til den brasilianske presidenten, ifølge Rego.

CNN Brasil melder at ansatte ved palasset måtte evakueres fra stedet med helikopter fra stedet.