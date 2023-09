Støre vil ikke gi seg uansett utfall

HÅPER PÅ GODE TALL: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) håper på gode tall for Arbeiderpartiet i årets kommunevalg, selv om meningsmålinger kan tyde på det motsatte. Foto: Bjørnar Verpeide / TV 2

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier han fortsatt er statsministerkandidat om to år uansett hvordan partiet gjør det mandag.

Høyre ligger an til å gjøre et godt valg i år og kan for første gang på hundre år bli landets største parti.

Ap ligger an til å få 20,9 prosent av stemmene, mot 25,6 prosent til Høyre, viser TV 2s «supermåling» fra søndag.

– Tror du det holder inn til at Arbeiderpartiet blir største parti i valget?

– Det blir spennende å se, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier til TV 2.

Han understreker at det fremdeles er tid igjen til å stemme, for dem som enda ikke har bestemt seg.

– Høyre kan bli det største partiet. Hvor stort nederlag vil det være for deg at det i så fall skjer på din vakt?

– Nå skal vi kommentere valget når det kommer. Vi vil være størst mulig og mener at det å være størst er bra.

– Men uansett hvordan det går, vil du være statsministerkandidat for Arbeiderpartiet om to år?

– Det kan du regne med, sier Støre.

Partileder Erna Solberg og nestleder Henrik Asheim i Høyre på partiets oppsummerende pressekonferanse før sommeren. Foto: Geir Olsen / NTB

– Ondskapsfullt å spørre nå!

Det er også spenning å spore på Høyres valgvake tidlig mandag kveld.

1. nestleder i Høyre, Henrik Asheim, sier han - ikke overraskende - håper partiet gjør det godt.

– Vi har mål om å vinne flere av de store byene. Vi kommer til å følge med hvordan de bergelige blokkene samlet gjør det. Det kan være avgjørende for om det blir rød eller blå ordfører rundt om i landet, sier Asheim.

– Hva tror du skjer i kveld?

– Det er ondskapsfullt å spørre en politiker nå, det er to timer timer til vi får dommen fra velgerne. Så akkurat nå er man i en følelsesmessig karusell. Jeg er veldig spent på hva velgerne har sagt. Vi har fått gode tilbakemeldinger, og vi gleder oss til i kveld, sier Asheim.

INGEN JAGLAND: Sylvi Listhaug sier hun ikke skal ta en Jagland i forkant av resultatene mandag. Foto: Frode Sunde / TV 2

Vil ikke ta en Jagland

På TV 2s «supermåling» får Frp 11,4 prosent. De ligger an til å gjøre det bedre enn i 2023.

Også Fremskrittspartiet er spente på resultatet mandag.

– Hvilket tall skal Frp lande på i kveld for at du er fornøyd?

– Jeg bruker aldri å ta en Thorbjørn Jagland, men jeg håper at vi skal gå fram fra sist valg, og det har jeg et godt håp om at vi kan greie å gjøre, sier hun.

Listhaug viser til Jagland som satte et ultimatum under valgkampen i 1997. Dersom Ap ikke fikk 36,9 prosent oppslutning, kom han til å gå av. Partiet fikk 35 prosent, og selv om Ap ble det største partiet, gikk han av.

Dette kommunevalget kan Frp snu den nedadgående trenden de har hatt siden 2011.

– Det ville være fantastisk bra. Vi har så mange flinke politikere, ikke minst unge som vi så i skolevalget. Vi gjorde et kjempevalg, sier Listhaug.