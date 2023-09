Støre om valgnederlaget: – Forstår at mange kaller det en krise

ERKJENNER ALVORLIG SITUASJON: Partileder Jonas Gahr Støre erkjenner at situasjonen for Arbeiderpartiet er alvorlig, men gikk ikke lenger enn å si at han forstår at noen vil kalle det en krise. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Jeg forstår at mange kaller det en krise.



Det sier Støre om Arbeiderpartiets resultat for kommune- og fylkestingsvalget i sin tale til partiets landsmøte i Oslo mandag.

– Det er for å forstå hvorfor valget gikk slik det gikk – at vi er samlet i dag, fortsetter han.

Han erkjenner samtidig at situasjonen er alvorlig. Arbeiderpartiet ble for første gang på 99 år ikke landets største parti – nå har Høyre tatt dem igjen.

Arbeiderpartiet ble landets nest største parti med 21,6 prosent av stemmene, bak Høyre på 25,9 prosent.



– Mitt ansvar

Det var på forhånd ventet at han ville kommentere det som av flere har blitt omtalt som en krise i partiet, etter at Ap gjorde et historisk dårlig resultat i kommune- og fylkestingsvalget 11. september.



Selv har Støre ikke omtalt situasjonen partiet står i som en «krise».

– Så vil jeg være helt ærlig og si: Valget ga samlet sett et altfor dårlig resultat for Arbeiderpartiet. Det er også samlet sett mitt ansvar, fortsetter han.

Støre mener at mange velgere er enige i partiets grunnverdier.

– Men i folks hverdag, her og nå i 2023, hadde vi ikke gode nok svar.

Støre om valgnederlaget: – Mitt ansvar

Til TV 2 utdyper Støre hvorfor han tar på seg «det samlede ansvaret».

– Jeg er partileder og samlet sett har jeg ansvar for dette partiet ut ifra det et lederansvar er, sier han til TV 2 etter talen.

– Når du tar ansvar for det. Er det opplagt at du skal være statsministerkandidat i 2025?

– Det må partiet avgjøre. Jeg ble valg av partiet enstemmig i mai og er landets statsminister. Det ligger til grunn for arbeidet jeg gjør.

– Så du er åpen for at det kan bli resultatet?

– Jeg trekker ikke noen slutninger på det.

Parti i dyp krise

Politisk kommentator i TV 2, Aslak Eriksrud, sier talen til Støre på en måte var som forventet.

– Han leder et parti som er i dyp krise. Selv om han ikke vil ta det ordet i sin munn og ikke har ønsket å gjøre det på lenge, så er det et faktum, sier han.

– Jeg tror ikke det er noen i salen her som er i uenig i det. Det er ikke bare et enkelt valgresultat, men en strukturell krise som har pågått i lang, lang tid for Arbeiderpartiet.

Gikk utenfor manus: – Støre klarte ikke å dy seg

Eriksrud til partiet nok en gang skal gå i seg selv og evaluere med spørreundersøkelse, velgerundersøkelser og høre tillitsvalgte sin mening.

– Så får vi se hvordan dette ender. Men det var for så vidt ikke noen tegn til kursendring hos en statsminister, som gjorde det han kunne for å holde begeistringen oppe, i et parti som har gått på nok et valgnederlag.

– Og denne gangen kanskje bitrere og mer smertefullt enn noensinne fordi Arbeiderpartiet ikke er landets største parti for første gang på 99 år.

– Vondt

Tiden før valget ble for Arbeiderpartiet og regjeringen farget av flere habilitetssaker.



Støre vil foreløpig ikke trekke noen konklusjon rundt hva dette hadde å si for valgresultatet.

– Men det er ikke for tidlig å si at de tok mye av oppmerksomheten fra de gode sakene, at de virket demobiliserende og at de samlet sett bidro til å svekke oss, sier han mandag.



APPLAUS: Til tross for et historisk dårlig valgresultat for Arbeiderpartiet, ble partileder Jonas Gahr Støre takket med massiv applaus etter at han talte til landsstyret i partiet mandag. Foto: Frode Sunde / TV 2

Dette vil være en del av en intern granskning i Arbeiderpartiet.

– Og når vi skal evaluere, må vi gå gjennom alt og alle. Også meg. Jeg vil ha tilbakemeldinger på den jobben jeg og ledelsen har gjort.



Oppfordrer til åpenhet

Han mener at habilitetssakene har gjort det vanskeligere for velgerne å ha tillit til regjeringen og sentrale politikere som følge av habilitetssakene.

I Støres regjering har fire statsråder innrømmet å ha brutt habilitetsreglene: Tonje Brenna (Ap), Anniken Huitfeldt (Ap), Anette Trettebergstuen (Ap) og Ola Borten Moe (Sp).

De to sistnevnte har gått av som følge av sakene.



Kom med stikk: – Partiledere må ta ansvar

– Det har vært krevende og noen ganger vondt, erkjenner han og legger til at han har vært opptatt av gi offentligheten informasjon om sakene og stille folk til ansvar.

– Jeg forventer at andre partier og deres ledere gjør det samme.



Kommentaren kommer i kjølvannet av sakene om aksjehandelen til Sindre Finnes, som er gift med Høyre-leder og tidligere statsminister Erna Solbergs mann.

Sindre Finnes gjennomførte 3640 aksjehandler samtidig som ektefellen Erna Solberg var statsminister i perioden fra 2013 til 2021.