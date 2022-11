Støre hadde kongeparet på middag

HYGGE: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og dronning Sonja under middagen for stortingsrepresentantene på Slottet nylig. Den gangen trengte ikke statsministeren lage maten selv. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) var ikke til stede på NRKs «Debatten» sammen med AUF-leder Astrid Hoem og Trond Giske sist torsdag.

Istedenfor hadde statsministeren royalt middagsbesøk.

Han avslørte selv i presselosjens seminar på Stortinget torsdag at han hadde kong Harald og dronning Sonja på middag hos seg selv.

Der ble det servert kyllinggryte og is. I motsetning til besøket var ikke isen Royal, men hjemmelaget av Støre selv.

– De er mine naboer og var uformelt kledd, sier Støre.

NABOER OG VENNER: Prinsesse Ingrid Alexandra og kong Harald følges inn av statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til regjeringens feiring av prinsessens myndighetsdag tidligere i hår. Kronprins Håkon kommer hakk i hæl. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Det er ikke første gang Støre pleier omgang med de kongelige. Han har tidligere vært inhabil i saker som involverer kronprinsparet på grunn av deres nære vennskap.

Denne høsten vurderte Lovavdelingen at han ikke lenger var inhabil fordi omgangen med kronprinsparet hadde avtatt.

Knallhardt oppgjør

Temaet for debatten Støre droppet var APs krisemåling. I en måling gjort for Dagsavisen, fikk partiet en oppslutning på 16,9 prosent.

Hoem benyttet også anledningen til å hamre løs mot partifellen Giske.

Hoem mente Giske er en del av årsaken til de dårlige meningsmålingene som Arbeiderpartiet nå opplever.

– Jeg mener bare at Trond også må anerkjenne at han er en del av problemet med at mange syns det har vært vanskelig å snakke om politikk de siste årene i Arbeiderpartiet, sa Hoem.

Sier han ikke visste om angrep

Støre stilte opp i NRKs Politisk kvarter dagen etter og ga Hoem støtte.

– Jeg tror hun har mye rett. Jeg forstår det Astrid Hoem sier på vegne av unge mennesker, men også mange andre i Arbeiderpartiet, sa Støre.

Under seminaret sa Giske at han på forhånd ikke visste at Hoem ville gå til angrep på Giske.

Samtidig erkjenner han at fallet også har med ham å gjøre. Han fikk spørsmål om akkurat det under utspørringen i Stortinget

– Da tenker jeg at jeg får hele tiden forsøke å gjøre mitt beste på det jeg er valgt til. Men hvis jeg satt her og sa at dette ikke har med meg å gjøre, da ville jeg ikke vært ærlig, medga statsministeren, ifølge NTB.