Storbrann i høyblokk i Valencia – folk reddet ned fra balkongene

Det brenner kraftig i en 14 etasjer høy boligblokk i Campanar-området i Valencia i Spania, melder lokale medier.

Bygningen er fra 2008, og ifølge avisen El Pais er det rundt 450 beboere i bygningen, som består av 138 leiligheter.

Mange skal ha kommet seg ut, men ifølge avisen er så langt er 13 personer bekreftet skadet. Seks av disse skal være brannmenn.

Reddet fra balkonger

Nødetatene fikk melding om brannen klokken 17.30 torsdag.

VOLDSOMME FLAMMER: Det brenner kraftig i et boligbygg i Valencia torsdag kveld. Foto: Policia National / AP / Reuters / NTB

Ifølge redningsgruppa VOST Cominitat Valenciana var de raskt på plass for å redde ned personer som har trukket ut på balkongene i bygget. To personer er bekreftet reddet ned på denne måten.

Nødetatene frykter at antallet skadede kan være høyt. Det er derfor opprettet et feltsykehus like ved.

Politiet varsler at de er på stedet med massive styrker, og får hjelp av andre nødetater i arbeidet. Det er voldsomme flammer på stedet, og mye røyk i området.

Militære redningstjenester er også koblet inn i arbeidet.

Ved feltsykehuset spør beredskapspersonell om det er leger eller sykepleiere som kan hjelpe til blant dem som har samlet seg bak politisperringene, skriver El Pais.

SJOKKERTE: Naboer og beboere har samlet seg på trygg avstand fra brannen, og ser sjokkert på. Foto: Alberto Saiz / AP

Nødetatene uttaler også til avisen at det er dårlige forhold for å slukke brannen.

– Det er mye vind i området, og materialene i bygget er svært brennbart. Dette gjør at det nok vil ta lang tid å slukke brannen, sier Ruben Montero fra brannvesenet i Madrid på bakgrunn av bilder og video han har sett fra stedet.

MYE RØYK: Det er stor røykutvikling på stedet. Foto: Emergencies 112CV

Montero forteller også at bygninger av denne typen nok vil kunne kollapse dersom skadene blir for store.

Politiet har sperret av området, og nødetatene ber folk holde seg unna av hensyn til egen sikkerhet og for å lette arbeidet for nødetatene.

– Galskap

Brannen skal ifølge en rekke vitner ha spredt seg til hele bygget i løpet av en halvtime. Den skal ha startet i 4. etasje.

David Higuera er teknisk ingeniør og ekspert på bygningsinstallasjoner. Han påpeker overfor El Pais at det trolig er fasaden som er bygget av aluminiumsplater som har gjort at brannen har spredt seg så raskt.

– Dette er et materiale som er svært brennbart, sier han.

SER PÅ: Adriana bor i bygningen og ser på flammene. Hun reagerer sterkt på det hun ser. Foto: EVA MANEZ / Reuters

Radiokanalen Cope er på stedet, og har snakket med Vicente, en av beboerne i 2. etasje i bygget.

Han forteller at alt skjedde veldig fort.

– I løpet av noen minutter hadde det spredt seg over alt. Det er galskap, det har brent helt ned, innvendig og utvendig. Alle vi nærmeste naboer er ute, vi ligger på bakken og gråter, det er helt forferdelig. Jeg sitter igjen med det jeg har på meg, alt har brent, vi står igjen med ingenting, sier han til kanalen.

OMFATTENDE: Slukningsarbeidet er enormt, og nødetatene melder at det trolig vil ta lang tid å slukke brannen. Materialene i bygget er noe av årsakene. Foto: Alberto Saiz / AP

Avisen El Pais har også snakket med Adriana, som både bor i bygningen og jobber som bygningsansvarlig for bygget. Det er hun som har bekreftet antallet enheter i bygget.

– En nabo har fortalt meg hvor raskt dette gikk, det har spredt seg superraskt, det er ikke til å fatte. Det er ingen gassinstallasjoner i bygget, jeg vet ikke hva årsaken kan være, sier hun til avisen.

Spanias statsminister Pedro Sanchéz er svært bekymret.

Consternado ante el terrible incendio en un edificio de Valencia.



Acabo de hablar con el presidente @carlos_mazon_ y la alcaldesa @mjosecatala para conocer de primera mano la situación y ofrecer toda la ayuda que sea necesaria.



– Jeg er forferdet over den skrekkelige hendelsen i en bygning i Valencia, skriver han på X.

Han sier myndighetene nå jobber med å få all nødvendig hjelp til området.

ANSA: – Støtter medlemmene

Studentorganisasjonen ANSA har 110 medlemmer tilknyttet sitt lokallag i Valencia.

– Vi jobber med å sende medlemmene våre støtte i form av kontaktinformasjon til Utenriksdepartementets operative tjeneste, sjømannskirkens beredskapstelefon og informasjon om ANSA sine velferdstilbud som inkluderer gratis psykolog og sosialveileder. Vi følger situasjonen tett, sier ANSA-leder Anna Handal Hellesnes.

TV 2 har vært i kontakt med UD torsdag kveld.

Pressevakt Tuva Bosnes opplyser at UD ikke er kjent med at norske borgere skal være rammet av brannen.