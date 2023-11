Stor sprekk gjennom Grindavík – skal være skader på bygninger

Myndighetene undersøker nå muligheten for å slippe folk inn i en bydel av den evakuerte byen.

Vulkandramaet fortsetter på Island.

Søndag melder den islandske statskanalen Ruv at det er en stor og lang sprekk som har åpnet seg flere steder i og rundt byen Grindavík.

På Facebook har Sørlandets Vulkan og naturkatastrofegruppe skrevet at sprekken har fått navnet Stamphólsgjá.

Betydelig økning

Sprekken har oppstått som en direkte konsekvens av magma som flyter under overflaten og leiter etter et sted å trenge gjennom overflaten på.

– Sprekken har nå økt betydelig og det har begynt å falle jord ned i sprekken, skriver gruppen.

Bilder av sprekken viser at den går gjennom hele byen.

Ifølge gruppen viser bilder og skader på flere bygninger. Blant annet er det skader på en idrettshall, men de sier ikke noe om hvor store skadene er.

Vil slippe folk inn

Alle innbyggerne i Grindavík er evakuert i frykt for vulkanutbruddet som kan komme når som helst.

Beboerne fikk svært kort tid til å pakke med seg det aller viktigste på fredag.

Dette har ført til at blant annet flere kjæledyr har blitt forlatt i byen.

Nå vil politiet slippe folk inn i en bydel av Grindavík slik at folk kan få hentet flere eiendeler og kjæledyr.

Víðir Reynisson, senior politibetjent ved det offentlige forsvaret, sier til Ruv at det er enstemmig besluttet å la folk slippe inn i Þórkátlustað bydelen, hvor det er mindre enn 20 boliger.



Senere i løpet av søndagen vil det bli tatt en beslutning på om det er forsvarlig å la folk gå inn i en større bydel som ligger øst i byen. Men den siste risikovurderingen tilsier at dette ikke vil være forsvarlig med det første.

STENGT: Veien inn til Grindavík er stengt og byen er evakuert. Foto: Islandsk vegvesen via Facebook

Men folk får ikke gå aleine inn i Þórkátlustað. Det vil ifølge Ruv bli satt opp grupper og alle vil få fem minutter hjemme til å hente ut det viktigste.

Allerede kort tid etter at det ble besluttet å la folk gå inn i bydelen, var de første på plass i hjemmene sine.

– Kan bli et av de største på 240 år

Ved sjutiden fredag morgen startet et jordskjelv ved Sundhnúka-krateret, som ligger rundt tre kilometer nordøst for Grindavík. Det økte gradvis, og på formiddagen ble det klart at noe uvanlig var på gang.



Fredag kveld ble det klart at Rikspolitisjefen har erklært unntakstilstand.

ØDELEGGELSER: Det er flere steder i Grindavík store sprekker som følge av jordskjelvene. Foto: RUV/Ragnar Visage/Reuters

Det er enorme mengder magma som nå flyter i tunneler bare 1,5 kilometer under bakken fra Grindavík.

Sist gang det var et stort vulkanutbrudd på Island var i 2014 da vulkanen Holuhran produserte over én kubikkilometer med lava.

Med det var utbruddet i 2014 det største siden 1783.

– Intensiteten på det ventede utbruddet kan være den samme som i Holuhrauni, noe som vil bety at gassforurensningen blir større, sier Guðmundsson.

Dermed kan det eventuelle utbruddet bli et av de største på nærmere 250 år.

– Men etter all sannsynlighet vil dette utbruddet bli mer kortvarig enn vi har sett før, sa Børge Johannes Wigum, en geolog som bor på Island til TV 2 tidligere.