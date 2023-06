Stor gressbrann på Bømlo

Nødetatene jobber på spreng for å slukke en gressbrann med stor spredningsfare. – Vanskelig å få oversikt, sier brannvesenet.

Nødetatene rykket lørdag ettermiddag ut til melding om gress- og lyngbrann på Bømlo. Brannvesenet jobber på spreng med å få kontroll.

– Kraftig røykutvikling og fare for spredning, skriver Sør-Vest politidistrikt på Twitter.

110-sentralen bekrefter til TV 2 at både slukningshelikopter og droner er satt inn for å få kontroll på brannen, men det meldes om vanskelige forhold.

SLUKKING: Skogbrannhelikopter er satt inn for å få kontroll på brannen. Foto: Jostein Viestad

– Per nå er det ikke meldt om kontroll på brannen, sier vaktleder i 110-sentralen, Svein Nesse, til TV 2 klokken 18.30.

Det er enn så lenge ikke planlagt evakuering av nærliggende bygg.

Vaktleder i 110-sentralen, Tor Kåre Steinskog, bekrefter til TV 2 at det raskt ble satt i gang befaring med flere mannskaper i området, for å finne ut av hvor stor brannen er, og hvordan den best kan bekjempes.

Klokken 19.30 melder politiet at det er relativt god kontroll på brannen.

Utfordrende slukkingsarbeid

– Dette er en brann som er godt synlig på avstand, men det er vanskelig å få oversikt, sier Steinskog.

Vaktlederen kan ikke utelukke at det kan føre til fare for bebyggelse i nærheten, mye grunnet været i området.

GODT SYNLIG: Røyken dekker deler av Bømlo og er synlig over et stort område. Foto: Skogbrannhelikopter

– Det blåser godt. Brann i vegetasjon i kombinasjon med vind er komplisert, spesielt når det er så tørt som det er, sier Steinskog.

110-sentralen skal ha fått inn flere meldinger fra mange ulike steder i nærheten av brannen, bekrefter vaktlederen, og nevner telefoner fra både Bømlo og Stord.

Sørger for sikring av bygg

Brannvesenet har iverksatt slukking og har mange ressurser tilgjengelig

– Det brenner på begge sider av Agavegen, og det er kupert terreng som gjør det vanskelig å komme til og få folk frem, sier Steinskog i en oppdatering klokken 17.20.

TYKK RØYK: Røyken kan sees på lang avstand på Bømlo lørdag. Foto: Bjørn Asle Teige

Mannskaper fra Bremnes, Stord og Mosterhamn bistår i slukkingsarbeidet og brannvesenet har satt i bruk droner, samt er et skogbrannhelikopter satt inn for å hjelpe ytterligere.

Et bygg skal enn så lenge ha blitt sikret, som følge av brannen.

– Det har ikke vært i direkte fare, men det er sendt opp mannskap for å sikre dersom brannen skulle spre seg, sier vaktlederen, men kan ikke si nøyaktig hvilket bygg det skal være snakk om, sier Steinskog.