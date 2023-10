Stoltenberg: – Vi lever i en farlig tid

– Dessverre kan vi ikke velge å bare forholde oss til en krise av gangen, sier generalsekretær i Nato, Jens Stoltenberg, under talen i Stortinget.

Nato-leder Jens Stoltenberg har et hektisk program tirsdag ettermiddag, med flere taler og pressekonferanser i forbindelse med Nordisk Råd.

– Det er godt å være tilbake i Oslo, tilbake i Nordisk råd og tilbake i stortingssalen, sier generalsekretær i Nato, Jens Stoltenberg, innledningsvis under sin tale i Stortinget.

Generalsekretæren er en varm tilhenger av det nordiske samarbeidet, men påpeker samtidig at forsvarssamarbeid og sikkerhetspolitikk tidligere ikke var noe tema for Nordisk råd.

– Nå er det endret, snart er vi alle medlemmer av den samme forsvarsalliansen hele Norden i Nato. Det er bra, for vi lever i en farlig tid, sier Stoltenberg.

NATO-MEDLEM: Stoltenberg sier i talen at alle Nato land er enige om at Ukraina skal bli medlem av alliansen. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Frykter eskalering

Nato-lederen nevner den pågående krigen som foregår i Midtøsten mellom Hamas og Israel, med grusomme menneskelige lidelser og hvor tusenvis av uskyldige rammes.

– Nato-land har tatt til orde for humanitære korridorer og humanitære pauser i kamphandlingene, sier Stoltenberg.

– Det er også viktig at denne krigen ikke trappes opp til en stor regional konflikt. Iran, Hizbollah og andre grupper må ikke misbruke situasjonen til å eskalere, legger han til.

Samtidig er Stoltenberg klokkeklar på at vi ikke må glemme Russlands krigføring mot Ukraina, og sier man ikke kan velge å forholde seg til bare én krise av gangen.

Foto: Fride Sørensen / TV 2

– En ny vinter nærmer seg og vi må forvente nye angrep mot energiforsyning og annen kritisk infrastruktur. Det er ingen tegn til at Russland planlegger for fred. Tvert imot, de planlegger for mer angrepskrig. Derfor må vi fortsette å støtte Ukraina. Det betyr mer våpen, og det sier jeg fordi jeg ønsker fred i Ukraina, sier Stoltenberg.

– Okkupasjon er ikke fred

Generalsekretæren er tydelig på at Russlands president Vladimir Putin kan velge å stanse krigen i dag, ved å slutte å angripe nabolandet Ukraina.

– Det alternativet har ikke Ukraina. Dersom Ukraina slutter å forvare seg, så blir de okkupert og okkupasjon er ikke fred, sier han.

Stoltenberg mener at investeringene i Ukraina også er en investering i vår egen sikkerhet, og skryter av ukrainernes kampvilje og overlevelse som nasjon, hvor de blant annet har tatt tilbake okkupert land.

Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Dette er en stor seier, sier Nato-lederen.

– Russland har tapt. Tapt titusener av soldater, Tapt store mengder militært materiell. Tapt politisk innflytelse og de blir stadig mer isolert, legger han til.

Generalsekretæren vil holde en pressekonferanse rundt klokken 15.45 tirsdag, før statsminister Jonas Gahr Støre møter Sveriges statsminister Ulf Kristersson klokken 17.15.