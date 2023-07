Stoltenberg kaller inn Erdogan og Kristersson til Nato-møte

VIL HA FORTGANG: Natos generalsekretær mener tiden er inne for at Sverige blir med i forsvarsalliansen. AP Photo/Virginia Mayo) Foto: Virginia Mayo

BRUSSEL (TV 2) Etter flere måneder med tyrkisk trenering av Sveriges Nato-medlemskap, har Nato-sjef Jens Stoltberg inviterte de tyrkiske og svenske statslederne for et møte ansikt til ansikt.

Møtet mellom den svenske statsministeren Ulf Kristersson og den tyrkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan vil finne sted mandag, dagen før Natos toppmøte starter i Vilnius i Litauen.

– Det er tid for Sverige til å bli med i Nato. Jeg kaller inn Erdogan og Kristersson på mandag for å bygge bro, sier Nato-sjef Jens Stoltenberg under en pressekonferanse torsdag.

Tyrkia har i flere måneder, etter at de ga en innledende godkjenning til Sveriges Nato-medlemskap under Madrid-toppmøtet i fjor sommer, utsatt formelt å godkjenne medlemskapet i sin nasjonalforsamling.

– Sverige har fulgt avtalen

Også Finland, som søkte seg inn i forsvarsalliansen sammen med Sverige, måtte vente lenge på den formelle godkjenningen fra Tyrkia, men ble til slutt godkjent og tatt opp i alliansen i april.

Ifølge Stoltenberg har partene gjort fremskritt i samtalene som er holdt mellom landenes utenriksministre torsdag. Alle møtedeltakerne ønsker ifølge Nato-sjefen også at Sverige skal bli med i alliansen.

– Jeg har vært tydelig på at Sverige har fulgt sin del av avtalen under Madrid-avtalen, de har gjennomført endringer i terrorlovgivningen, fjernet begrensninger på våpeneksport til Tyrkia og satt inn ekstra midler til bekjempelse av organisasjoner som PKK, sier Stoltberg.



Tyrkia anser Kurdistans arbeiderparti (PKK) som en terrorgruppe. Organisasjonen står også på EUs og USAs terrorliste.

Også Sveriges utenriksminister, Tobias Billström, mener at partene står nærmere hverandre nå enn tidligere og at dette også er Tyrkias oppfattelse.

– Vi håper på en positiv avgjørelse neste uke, men når alt kommer til alt, er det en tyrkisk avgjørelse, sier han.

Vil ha avtale før toppmøte

Nato-sjefen mener at det vil være mot Natos og Tyrkias interesse at Sverige står utenfor forsvaralliansen:

– Å ytterligere utsette Sveriges opptak som Nato-medlem, vil være i Putin og PKKs interesse, sier han.



Til tross for at Stoltenberg mener at Sverige har fulgt avtalen, åpner han for at de ikke er helt i mål.

– Vi er blitt enige om et felles memorandum. Sverige kan alltid levere mer, men jeg vil ikke gå inn på hva Sverige kan gjøre mellom nå og møtet før toppmøtet.

Det er imidlertid ikke den svenske utenriksministeren enig i.

– Jeg kan ikke se at det er noe mer som kan bli gjort nå. Jeg mener at vi har gjort alle våre plikter i avtalen med Tyrkia, sier Billström som likevel legger til at Sverige tar Tyrkias bekymring vedrørende PKK på alvor.

Ifølge Nato-sjefen vil alliansen gjøre «viktige vedtak» når det kommer til avskrekking og forsvar mot terror, noe han sier er viktig for alle medlemslandene.

– Min hovedambisjon er å få en avtale før toppmøtet, sier med henvisning til Sveriges Nato-medlemskap.

Nato består i dag av 31 medlemsland. Norge ble medlem i 1949, som ett av tolv land som grunnla forsvarsalliansen.