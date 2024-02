Stoltenberg ber Kongressen bli enige om Ukraina-pakke

NATO-SJEF: Jens Stoltenberg under en felles pressekonferanse med den amerikanske nasjonale sikkerhetsrådgiveren Jake Sullivan onsdag i Brussel. Foto: Virginia Mayo / AP

Samtidig sier han at Nato-landene ikke kan ta freden for gitt.

– Verden er blitt farligere, men Nato er blitt sterkere, med flere styrker, høyere beredskap og økte forsvarsinvesteringer. Vi kan aldri ta fred for gitt, men vi ser ingen nært forestående trusler mot noen Nato-allierte.



Det sa Natos generalsekretær Jens Stoltenberg under en felles pressekonferanse med den amerikanske nasjonale sikkerhetsrådgiveren Jake Sullivan onsdag i Brussel, hvor Nato har hovedkvarter.

Uttalelsen kommer i kjølvannet av at Natos øverste militære leder, admiral Rob Bauer, nylig uttalte at Nato-landene må være forberedt på krig.

Tirsdag gjentok Bauer advarselen:

– Krig er en mulig hendelse. Akkurat slik folk i Ukraina brått opplevde i februar 2022, sa han ifølge VG.

I det viktige Nato-landet Tysland rapporteres det at regjeringen forbereder seg på at forsvarsalliansen kan havne i krig med Russland.

I vårt naboland Sverige har forsvarssjefen uttalt at alle svensker mentalt må være forberedt på krig, mens vår egen forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) denne uke sa at Norge også må være forberedt på at konflikt kan bryte ut.

Gram mener at det nå haster med å gjøre store forsvarsinvesteringer i Norge.

– Vi må skjønne at dette ikke går over med en slutt på krigen i Ukraina, hvor mye vi enn ønsker det, sa han mandag.

Under onsdagens pressekonferanse sa Stoltenberg at det er helt avgjørende at den amerikanske kongressen blir enige om fortsatt støtte til Ukraina i nær fremtid.

President Joe Biden har bedt Kongressen om å godkjenne støtte på 61 milliarder dollar til Ukraina, men så langt ser forslaget ut til å strande.

En kombinert pakke med sikkerhetstiltak ved grensen til Mexico, Ukraina-støtte og militær bistand til Israel er forhandlet fram i Senatet, men republikanerne i Kongressen ser ikke ut til å ville vedta den.

USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan sa at de både kan og vil fornye Ukraina-støtten.

Han la til at deres plan A fortsatt er å få Kongressen til å stemme for støttepakken. Noen plan B har de ikke, ifølge Sullivan.

– Det er ikke noe alternativ til at USA tar ansvar og skaffer Ukraina det de trenger av artilleri, luftvernsystemer og annet materiell de trenger, sa Sullivan.