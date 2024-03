Sto på gata med venner da han ble skutt: – Har ikke vært tilbake i sentrum før i dag

Samir Eid Aiad Alnahhal var den første som inntok vitneboksen i rettssaken mot Zaniar Matapour, tirsdag ettermiddag.

Alnahhal kom til Norge fra Gaza i 2006. Han startet vitnemålet med å fortelle hvor trygg han alltid har kjent seg i det nye hjemlandet.

– Da jeg kom hit merket jeg at jeg ville starte en familie, at ting lå til rette for det. Det har jeg fått til, jeg har jobb, jeg har hatt et fantastisk liv her i Norge, sier han.

Ute med venner

Alnahhal hadde vært på sommerfest med jobben, og hadde møtt noen venner ute i byen i Oslo. De skulle ta noen drinker.

– Jeg var ganske sliten denne dagen, jeg hadde jobbet natt. Jeg hadde egentlig tenkt å sove, men jeg hadde noen venner som ville møtes, og jeg bestemte meg for å dra likevel, sier Alnahhal.

På et tidspunkt sto flere av vennene ute og ventet på enda en venn. En av dem hadde gått for å kjøpe en kebab. De sto rett ved røykeområdet ved Per på hjørnet.

– Så smalt det. Ørene begynte å suse. Jeg kjente på hodet og merket at jeg blødde. Folk bare sto rundt meg og fortsatte å prate, det var som at bare jeg kjente at noe skjedde, sier han.

Han forteller at han havnet på bakken, og at han hørte skudd.

– Akkurat i det øyeblikket så prøvde jeg å samle meg for å se hva som skjer. Jeg hørte en venn av meg, som holdt rundt hodet mitt, skrike «Samir er død!». Det gikk veldig sakte for meg. Jeg ville si at jeg lever, men da forsvant stemmen hans, sier han.

Han forteller at han etterhvert kjente enorme smerter.

– Det var veldig mye smerte, jeg har aldri opplevd maken. Det smalt i hodet, så jeg kjente ikke så mye, men jeg begynte å kjenne at jeg var skutt. Jeg tenkte at «nå er jeg ferdig». Jeg var ikke bevisstløs, så jeg hørte, luktet, alt, men da tenkte jeg at det ikke var lenge til jeg forlot dette livet, sier han, og forteller hvordan han tenkte på sine to små døtre.

Mange skader

Alnahhal overlevde angrepet.



Likevel har han mange skader, noen av den trolig for livet, både fysisk og psykisk.

Han sliter både med syn og balanse etter nerveskader.



I tillegg forteller han om utfordringer med å komme seg tilbake til jobb, noe som også har påført ham et betydelig økonomisk tap.

– Det som skjedde med deg 25. juni, gjorde det noe med din oppfattelse av Norge som trygt?

– Ja. Han tok den tryggheten jeg hadde. Jeg føler meg ikke trygg lenger, sier han.

Han forteller at han ikke har vært i Oslo sentrum siden angrepet.

– Første gangen er i dag. For å være her i retten og vitne. For meg er det viktig, dette er viktig, sier han.

FØRSTE GANG: Tirsdag hadde Alnahhal sin første tur til Oslo sentrum etter hendelsen, for å vitne i rettssaken mot Matapour. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Ramadan-kommentar

Da retten ble satt ba Matapour om ordet.

– Hvorfor skjer dette på ramadan? spurte han.

Dette ble avvist fra dommeren, som fortsatte som planlagt.

Vitnet Alnahhal følte behov for å kommentere dette under sitt vitnemål.

– Jeg vil bare si, jeg er muslim, og jeg har aldri opplevd at folk tar fri eller at ting stanser opp på ramadan. Det er ikke sånn det er. Jeg ville bare si det, sier han.

Matapour så i en annen retning under hele vitnemålet. Store deler av tiden holdt han hånden foran den delen av ansiktet som vendte mot vitnet.