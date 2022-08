Stjerneskuddets pappa: – Jeg trengte hjelp

– Hva skal man si? Bak de fleste toppidrettsutøvere står det gjerne noen gærne foreldre ..

Tom Erik Hauger smiler lurt.

Han er far til vidunderbarnet Dennis Hauger - fartsfantomet fra Aurskog med mål om bli tidenes første Formel 1-fører med norsk pass.

En gang i tiden var Tom Erik selv en svært habil motorsportutøver.

Motorcross, racing, rally, bakkeløp. You name it. Han har flere NM-gull på samvittigheten.

– Skal jeg tippe, er det rundt sju, sier han.

Det er bensin i DNAet til Hauger-klanen.

Tom Erik tok Dennis med på sitt første billøp da sønnen var ett år. Snart to tiår senere er sønnen i meget god posisjon til å nå det «umulige» målet – i det mange mener er idrettsverdens trangeste nåløye.

FØRSTE BILLØP: Dennis og Tom Erik på sitt første billøp sammen. Foto: Privat

Tom Erik og Dennis Hauger er historien om fart, farer og uortodokse valg. Om en sønn som ble voksen mye tidligere enn alle andre. Som ble stjerne over natten.

– Hele reisen med Dennis har vært veldig spesiell, forklarer Tom Erik.

– Jeg hadde aldri vært her uten pappa, sier Dennis.

FAR OG SØNN: – Pappa betyr alt, sier Dennis. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

– Man tenker jo sitt

Den fartsgale unggutten utmerket seg tidlig med talentet på racerbanen.

– Vi har hele tiden delt denne interessen sammen. Det var billøp foran «Postman Pat» på TV når han var liten, og han var ikke gamle karen da han begynte grine når jeg slo ham. Men så tok det heller ikke lang tid før han begynte å slå meg.

I oppveksten var Tom Erik altmuligmann. Mekaniker, ingeniør, motortuner.

Familien på fire reiste rundt i bobil. Alt var fryd og gammen. Men det tok ikke lange tiden før lek og moro gled over i det profesjonelle.

VETERAN: Tom Erik har flere NM-gull på samvittigheten. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Allerede som 11-åring ble Hauger fabrikkfører for det italienske CRG-teamet.

– Det er klart: Når Dennis begynte å vinne løp hvor det var med 130 førere fra 30 nasjoner, tenker man jo sitt.

Tidligere i intervjuet nevnte Tom Erik at det «gjerne står gærne foreldre bak enhver toppidrettsutøver.»

– Var du en av dem?

– Haha! Det spørs nok hvem du spør. Men når vi dro til Italia i så ung alder, var det nok noen som sa det. Samtidig, når vi var der nede, så vi jo at det var det alle gjorde. Det var førere fra alle nasjoner i den alderen, til og med enda yngre enn Dennis. Så internasjonalt var jeg ikke det, men i norsk målestokk har jeg nok vært gæren, sier han.

NO CAPS, NO COOL: Dennis Hauger etter sitt første ordentlige race som åtteåring. Foto: Privat

– Det har vært ganske eksepsjonelt, for vi tenkte ikke så mye over alderen mens det pågikk. Alt har bare falt naturlig, men når jeg nå, i ettertid, ser andre barn som kjører, tenker jeg jo «oj, var han så ung!»

Telefonen

Småtassen fra Aurskog vant og vant.

Så kom telefonen som skulle utkrystallisere veien til det store målet: Formel 1.

Det var den mektige Red Bull-sjefen Helmut Marko som plinget på tråden. Han ville innlemme Hauger i sitt eksklusive talentprogram.

Det var en unik mulighet ingen annen norsk 15-åring hadde vært i nærheten av, men tilbudet var selvsagt ingen garanti for suksess.

Marko er kjent for å være nådeløs med de som ikke leverer.

– Jeg kjente ikke dette gamet, og trengte hjelp, forklarer Tom Erik.

UTVIDET TEAMET: Telefonen fra Marko gjorde at Tom Erik innså at han trengte ekstra støtte rundt karrieren til Dennis. Nå var det alvor. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

– Det var flere i utlandet som ville jobbe med Dennis. Det var her jeg koblet på Harald Huysman (Dennis Haugers nåværende manager, journ.anm). Vi fant tonen veldig raskt, og så at vi kunne ha et felles prosjekt sammen.

Helt siden starten av tenårene har Hauger hatt mellom 120-150 reisedøgn i året.

TV 2 har tidligere skrevet om hvordan velvillige lærere var avgjørende for å få Dennis gjennom grunnskolen.

– Jeg vil si at det han har vært gjennom kanskje har vært en bedre skole enn selve skolen. Både med tanke på det å jobbe hardt for resultater, være fokusert, analytisk og for språkets skyld - ikke minst. Han har jo levd i en voksenverden siden han var 12-13 år.

MANAGER: Harald Huysman har blitt en svært viktig støttespiller for Hauger-familien. Foto: Fredrik Fjellvang / TV 2

– Betyr alt

I dag er Dennis Hauger et av idrett-Norges heteste navn. Han er evig takknemlig for reisen med faren.

– Vi har hatt mange gode og kule stunder sammen. Det livet vi har hatt, har ført oss enda nærmere. Vi har jobbet tett, og han har alltid vært der som støttespilleren min. Han betyr alt, og jeg hadde ikke klart å være her jeg er i dag uten ham. Spesielt mentalt, når jeg var yngre, var han ekstremt viktig, forklarer Dennis.

– Rollen min har selvsagt endret seg, bedyrer Tom Erik.

– Nå blir han 20 år. Jeg ønsker selvsagt å være med videre på reisen, men samtidig prøve å finne og forstå min plass - og la ham styre akkurat det. Hvis ikke er det fort gjort at det blir konflikter, og det ønsker vi ikke.

FENOMEN: Dennis Hauger har blitt en stjerne i det norske idrettslandskapet. Faren synes sønnen har taklet overgangen godt. Foto: Fredrik Fjellvang / TV 2

– Hva synes du om den personen han har blitt?

– Jeg synes han takler alt veldig bra. Han er - takk og lov holdt jeg på å si - en som helst vil være hjemme med barndomskompisene sine når han er hjemme. Det blir hans fristed, og han er kanskje ikke like glad i den oppmerksomheten som følger med. Samtidig som han vet det er en del av gamet.

– Jeg husker hans første pressekonferanse. Han var ti år, og hadde vunnet sitt første løp. Det var på engelsk foran masse TV-kameraer og journalister. Dennis var selvsagt desidert yngst.

DEN FØRSTE: Dennis etter sin første seier i Italia i 2014. Rett etterpå ventet en ny barriere. Foto: Privat

– Han sa «Ai, dette har jeg ikke så lyst til». Svaret mitt var «Dennis, dette bestemmer du - men skal du være med på denne reisen, så er det en del av gamet. Det er helt opp til deg.» Siden har det aldri vært noe problem. Bare noe som måtte gjøres.

Tom Erik tror jordnærheten er nøkkelen til framgang.

– Han har gudskjelov ikke blitt fanget av de mulighetene som ligger der, og klarer å holde beina på bakken. Har har skjønt at om man skal komme et sted, så gjelder det å holde fokuset på hvert trinn på den trappen.

Sesongen så langt

Dennis Haugers debutsesong har vært preget av høye topper og dype daler. Fredag endte han som nummer 11 i kvalifiseringen.

Tom Erik er klar på at denne og de gjenværende løpshelgene handler om forberedelser til neste sesong.

– Etter seierene i Monaco og Baku trodde vi det hadde løsnet. Det tenkte vi vel egentlig alle. Ikke bare fordi han gjorde det bra, men også måten det skjedde på. Han fikk tilbake Formel 3-følelsen, hvor han kontrollerte løpene.

FOR HISTORIEBØKENE: Dennis Hauger ble historisk da han vant i Monaco. Aldri før hadde en nordmann vunnet et Formel 2-løp. Foto: Grand Prix Photo

– Ting nå er egentlig litt uforståelig. I starten av sesongen slet han i kvalifiseringen, men var veldig bra i løp. Han var best i løpene og blant de beste til å spare dekk. Nå har det snudd. Ikke bare for Dennis, men hele teamet.

– Vi håper å finne ut av det. Teamet har jo vært det desidert beste i mange år, så som sagt: Alt er litt uforståelig nå - også for dem - men de jobber hardt med å komme tilbake.

MALDIVENE: Tom Erik, Dennis og resten av familien benyttet pusterommet i sesongen til å dra på sin første familieferie på flere år: – Det var godt å få nullet og nullstilt, sier Tom Erik. Foto: Tom Erik Hauger

Racingsport er følelser, men kan også være farlig.

Som pappa er det ikke bare-bare å følge med på løpene. På Silverstone i juli fikk Dennis Hauger ødelagt løpet etter en stygg krasj med Roy Nissany.

– Man slutter å puste

For Tom Erik ble det en påminnelse om hvor farlig sporten kan være.

– Jeg pleier å si at det er ekstremt krevende å se på løp. Det er en megacocktail av følelser: Man er redd for at noe skal skje. Man vil han skal lykkes. Det er er spenning, adrenalin. Det er alt.



– Når jeg kjørte selv, var de følelsene borte. Men når man ser på blir det noe helt annet. Jeg har blitt truet mange ganger med å få på meg pulsmåler, men det tror jeg ikke hadde vært så lurt, sier Tom Erik og ler.

NERVØST: Pappa Hauger kjenner han lever når sønnen konkurrerer. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

– Hvordan reagerer man når hendelser som på Silverstone inntreffer?

– Man slutter å puste.

Han fortsetter:

– Samtidig vet man at sikkerheten er veldig høy. Som Dennis sier: Man kan ikke tillate seg å tenke for mye på det. Får man feil fokus, kan det i seg selv også være farlig. Det er fort gjort å nøle eller å overtenke.

Og nettopp fokus blir beskrevet som en av Dennis Haugers fremste egenskaper - og viktigste våpen i jakten på drømmen.

– Det ville vært helt sinnsykt om han kom seg til Formel 1. Men som han selv sier, så ville det jo bare vært et steg på reisen. Hovedmålet er jo å vinne. Men igjen: Det å bare komme til Formel 1 .. Jeg tør ikke tenke på det engang!