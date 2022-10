Stine (20) døde: – På feil sted til feil tid

OMKOM: Sine Roalkvam Evensen fra Sandnes var i Seoul for å lære seg koreansk. Foto: Privat, gjengitt med tillatelse fra familien.

154 mennesker omkom i trengselen som oppsto under en halloween-feiring i Seoul lørdag.

Én av de omkomne er norske Stine Roalkvam Evensen (20). Det opplyser en nær venn av familien til TV 2.

– Nå er vi i sjokk, alle vi som kjente Stine og familien. Vi prøver bare å ta inn over oss det grusomme som har skjedd, og så tror jeg vi er mange som ønsker å vise støtte og gi dem omsorg, sier Vidar Mæland Bakke.

Han er prest i Bymenigheten i Sandnes, og beskriver Stine som en rolig og stille jente, som var opptatt av å oppleve verden.

TRENGER STØTTE: Prest Vidar Mæland Bakke sier familien til avdøde Stine trenger all støtte de kan få framover. Foto: Kristian Myhre / TV 2.

Snakket med familien rett før hun døde

Evensen var fra Sandnes og studerte koreansk ved Yonsei University i Seoul. Da alarmen om paradekaoset gikk, fikk en venn av Stine bange anelser etter at han ikke fikk tak i henne.

Norske UD hadde fått samme beskjed, og tragedien var dermed et faktum.

– Familien hadde kontakt med Stine rett før hun skulle være med på paraden. Hun sendte bilder og hadde gledet seg til noe som skulle være en veldig fredelig og hyggelig begivenhet. Hun var rett og slett på feil sted til feil tid, sier Bakke.

Stine skulle i utgangspunktet snart komme tilbake til Norge for å studere i Stavanger, og gledet seg mye til å reise hjem igjen, forklarer presten.

– Det er ufattelig at vi nå har mistet henne, så alt for tidlig.

Flere døde

Blant de omkomne var det også 22 personer fra andre nasjoner enn Sør-Korea.

Ifølge lokale medier var det rundt 100.000 mennesker i Itaewon-distriktet i forbindelse med halloween-feiringen.

Sør-Koreas president, Yoon Suk-yeol, har mandag bedt regjeringen om å komme opp med et system for bedre kontroll over store folkemengder. Det melder det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap.

Blir i Seoul på ubestemt tid

Det befinner seg ifølge Ansa rundt 100 norske studenter i Sør-Korea.

Norges ambassade i Seoul satte søndag krisestab for pårørende og andre som har behov for et sted å være etter hendelsen.

Hilde Sirnes er en av to norske sjømannsprester som mandag reiser fra Norge til den sørkoreanske hovedstaden for å bistå nordmenn etter den tragiske hendelsen.

– Vi skal jobbe med å samle de involverte og snakke om det som har skjedd, og jeg regner med at mange vil ha ekstra samtaler, sier Sirnes til TV 2.

I tillegg kommer en norsk diakon, som til vanlig er stasjonert i Singapore, til Seoul.

– Vi blir de første sjømannsprestene fra Norge som kommer frem. Det er utfordringen med at det ikke er en stasjonær sjømannskirke i Seoul, sier Sirnes.

De utsendte skal være til stede på ubestemt tid.

BISTAND: Hilde Sirnes skal bistå andre nordmenn i Seoul, etter den tragiske ulykken. Foto: Privat.

– Vi har ikke kjøpt returbillett. Men det er normalt sett mest behov for vår hjelp de første dagene, og vi opprettholder kontakten hvis det er noen som har det spesielt vanskelig også etter vi har forlatt landet.

– Veldig viktig

Sjømannspresten tror mange vil finne en trygghet i å kunne snakke ut om hendelsen til en fagperson på norsk.

– Når noe sånt som dette skjer, er det veldig viktig for mange å kunne snakke på sitt eget språk.

Ansa (Association of norwegian students abroad) har et landsstyre i Sør-Korea, som har kontakt med lokale medlemmer, samt ambassaden og sjømannskirken.

– Vi har tatt kontakt med alle våre medlemmer, gitt tilbud om velferdstilbud som psykolog og sosialveileder, samt oppfordret medlemmer i Sør-Korea til å ta kontakt med pårørende i Norge og å registrere seg hos UD, sier president i Ansa, Anna Handal Hellenes.