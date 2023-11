Stiller krav til Kjerkol: Truer med å melde seg ut av Ap

TRUES: Vestvågøy Arbeiderparti krever at helseminister Ingvild Kjerkol stanser omorganiseringen av sykehusstrukturen i Nord-Norge. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Det er rett og slett fordi vi føler at vi ikke blir lyttet til i prosessen. Det er direkte kunnskapsløst, forteller leder Elisabeth Holand i Vestvågøy Arbeiderparti til TV 2.

Etter et møte i Vestvågøy Arbeiderparti onsdag kveld, truer hele styret og samtlige av partiets kommunestyrerepresentanter med å melde seg ut av partiet.

De vil legge ned alt partiarbeid i kommunen fra 25. november, dersom ikke regjeringen stopper de kontroversielle forslagene om å fjerne akuttberedskapen ved sykehuset i Lofoten.

– Nå er det nok! skriver de i tittelen på det de sier er en enstemmig uttalelse.

Krever umiddelbar stans

– Vi er fryktelig fortvilt. Ikke i vår villeste fantasi hadde vi sett for oss at sykehuset skulle bli et DMS-senter, sier Holand til TV 2.

Holand påpeker at Lofoten sykehus er det eneste sykehuset i landet som har akuttberedskap knyttet til fødestua.

– Det er nettopp fordi vi bor her vi bor.

Lokallaget utfordrer direkte Ap-toppene helseminister Ingvild Kjerkol og statsminister Jonas Gahr Støre.

– Kan helseministeren og statsministeren akseptere at Lofotens befolkning skal være uten døgnkontinuerlig akuttberedskap og fødetilbud? spør de.

Deretter stiller de krav om umiddelbar stans av prosessen og om dialog med Helse Nord, for å unngå at nedlegging blir del av planen som sendes til høring.

– Folk kommer til å dø

Holand sier at de først og fremst ønsker å komme i dialog med sitt eget parti sentralt, og få møte helseministeren. Ifølge Holand har de prøvd å komme i dialog lenge.

– Det er en stor frustrasjon for både oss i partiet og befolkningen i Lofoten. Hvor vanskelig er det å komme å lytte? Det hadde betydd mye om de bare hadde satt seg inn i de mange historiene vi har som kunne endt med tapt liv, om vi ikke hadde hatt den beredskapen, forteller Holand.



– Hva står på spill?

– For det første så kommer folk til å dø i Lofoten. Folk som kunne ha blitt reddet. For det andre kommer vi til å ha en fraflytting som blir betydelig større. Det handler om om vi skal ha folk her i Lofoten.

I uttalelsen skriver lokalpartiet at befolkningens motstand er «massiv», og at Arbeiderpartiet mister støtte «for hver dag prosessen går videre».

– Vi er en region ute i havet med kun én veiforbindelse, utfordrende værforhold store deler av året, et stort antall turister og Lofotfisket med mange tilreisende fiskere, skriver de, og oppsummerer slik:

– Derfor er usikkerhet om sykehusets fremtid en stor bekymring for alle i Lofoten.

TV 2 har kontaktet helse- og omsorgsdepartementet, men de har foreløpig ikke svart på henvendelsen.