PÅKJØRSEL: En mann er død etter at flere personer ble påkjørt av en bil i Steinkjer natt til søndag. Nå mener politiet det var med vilje. Foto: Håkon Kvam Lyngstad / TV 2

Steinkjer-påkjørselen: Siktet for forsettlig drap

Mannen i 30-årene ble først siktet for uaktsomt drap. Nå er han siktet for forsettlig drap på én person og drapsforsøk på to andre. Det får forsvareren til å reagere.