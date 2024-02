Statsministeren: – Fryktelig vond historie

Statsminister Jonas Gahr Støre kommenterer onsdag statsforvalterens rapport etter tilsynssaken om hvilken hjelp de to 16 år gamle tvillingene Mina og Mille Hjalmarsen fikk, i tiden før de døde i Spydeberg i januar i fjor.

– Tilsynsrapporten viser at de ikke fikk tilstrekkelig hjelp, og at dette kan gjelde flere. Vil du beklage til Mina og Milles familie?

– Det er en fryktelig vond historie. Den er blitt kjent for oss alle, og gjør fortsatt dypt inntrykk, svarer Støre, som onsdag er på besøk i Kirkenes i Finnmark.

BAKGRUNN: Sykehus og kommune brøt loven: – Fryktelig alarmerende

Begge av tvillingenes foreldre har onsdag delt sine reaksjoner, og mener mye kunne vært gjort for å hjelpe døtrene – så utfallet kunne vært annerledes.

Mina og Milles foreldre Kirsti Skogsholm og Kim André Hjalmarse satt fremst da granskningsrapporten ble lagt frem klokken 12.00 onsdag. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Sier ikke unnskyld

Støre understreker at helsehjelpen sviktet og at oppfølgingen fra helsevesenet var for dårlig.

– Jeg ser at de ulike helseansvarlige i området der har beklaget og gitt uttrykk for hvor lei seg de er for det. Så får vi ta utgangspunkt i det veldig vonde som skjedde, og lære av det slik at det ikke skal skje igjen, fortsetter han.

– Men er det naturlig at du som representant for staten går ut og beklager overfor familien også?

– Jeg tror vi har gitt uttrykk for dyp medfølelse med familien, det har jeg også gjort tidligere. Det var nødvendig å få opp kunnskap om det for å se hva vi kan lære av noe så ulykkelig og tragisk som at to unge jenter går bort på den måten, svarer statsministeren.

Han fortsetter:

– Det viktigste vi nå kan gjøre, er å lære av det, slik at det helsetilbudet du nå får ikke blir så stykket opp at du ikke får tatt i de problemene som disse unge jentene hadde.

– Innebærer å «lære av det» initiativ til konkrete tiltak?

– Ja, vi kommer til å følge opp det. Det har nå også den delen av helsevesenet som her er direkte berørt gjort i dag, så langt jeg har sett. De tar det veldig på alvor. Så må vi trekke lærdommer av det, sånn at det også kan være nyttig i andre deler av landet.

Helsedepartementet: – Tar dette veldig alvorlig

Helse- og omsorgsdepartementet, som er øverste ansvarlig for saken, tar rapporten på alvor.

– Vi tar dette veldig alvorlig. Rapporten viser at to jenter ikke har fått den behandlingen de skulle ha hatt. Sykehuset og kommunen har allerede vært ute og beklaget, men vi må også sørge for og jobbe for at disse strukturene er på plass, slik at dette ikke skjer igjen, sier statssekretær Karl Kristian Bekeng (Ap) til TV 2 .

– Men helse- og omsorgsdepartementet vil foreløpig ikke beklage?

– Vi må lese denne rapporten og se gjennom hvilke forbedringer som skal gjøres, så vil vi komme tilbake med hvordan vi skal følge opp dette, sier Bekeng, og fortsetter:

– FORFERDELIG: Statssekretær Karl Kristian Bekeng i Helse- og omsorgsdepartmentet svarer om tvillingrapporten. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Det er helt forferdelig at dette har skjedd. Det burde ikke ha skjedd. Vi skal gjøre alt vi kan for å lære av det som har skjedd og den rapporten som helsetilsynet nå har gjort, for at det ikke skal skje igjen.

Til NTB sier helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) at hun skal sette seg grundig inn i rapporten og dens anbefalinger.

– Det er helt nødvendig og bra at statsforvalteren har gått grundig inn i saken. Sårbare barn og unge trenger det beste vi kan gi dem, og de trenger stabilitet og forutsigbarhet i omsorg og hjelpetilbud, sier hun.