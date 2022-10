Statskog kjøper Meraker Brug: – Har vært forbeholdt rike folk

Statskog har kjøpt 94 prosent av aksjene i AS Meraker Brug, skriver regjeringen i en pressemelding onsdag.

Statskog betaler 2,65 milliarder kroner for eiendommen, som er Norges nest største privateide eiendom. Meraker brug dekker drøye 90 prosent av Meråker kommune.

MERAKER: Eiendommen strekker seg inn i fire kommuner. Foto: Jan Arne Austad / TV 2

– Unik eiendom

På en pressekonferanse onsdag ettermiddag bekreftet statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) kjøpet.

– Det norske fellesskapet, staten, har besluttet å kjøpe Meraker Brug, sa Støre.

KJØPER: Statsminister Jonas Gahr Støre og landbruks og matminister Sandra Borch delte nyheten om at staten kjøper giganteiendommen i Trøndelag. Foto: Frank Lervik/ TV 2

– AS Meraker Brug er en unik eiendom, og det er sjelden slike eiendommer legges ut for salg. Eiendommens aksjer er ikke underlagt noen form for konsesjonsbehandling, eller annen kontroll av eierskapet. Utenlandsk eierskap har derfor vært en reell mulighet fram til i dag. Gjennom statlig eierskap sikres eiendommen nå på norske hender, sier landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp).

Strekker seg inn i flere kommuner

Statsministeren la vekt på at det var viktig at eiendommen forblir i norske hender. Regjeringen vil at felles naturressurser kommer fellesskapet til gode.

HOVEDGÅRDEN: Brugetsgården er hovedgården i Meraker Brug og ligger i sentrum av Meråker. Foto: Stein Roar Leite/ TV 2

Meraker Brug har inntil nå vært en av de største privateide eiendommene i Norge med sine 1,3 millioner mål. Eiendommen strekker seg i tillegg til Meråker kommune inn i Malvik, Stjørdal og Steinkjer kommuner.

Eiendommen er kjøpt av Stiftelsen Thomas Fearnley, Heddy og Nils Astrup og selskapet Astrup Fearnley A/S.

– Har vært forbeholdt de med stor lommebok

Gard Krogstad, leder i Meråker jeger og fiskeforening, sier at jakt- og fiskeaktiviteten har blitt stadig mer innskrenket mens eiendommen har vært i private hender.

– Vi har jo forventninger om at vanlige folk nå får slippe til og får god tilgang til jakt med fuglehund, som har vært forbeholdt rike folk. Vi har hatt tilgang noen områder vi også, men indrefileten har vært forbeholdt de med stor lommebok sier Krogstad til TV 2.

SPENT: Gard Krogstad, leder i Meråker jeger og fisk, er spent på hva som skjer etter at eiendommen går over i statens eierskap. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

– Når staten kommer, håper vi at de blir en garantist for at vi vanlige folk får slippe til, legger han til.

Krogstad er spent på hvordan statens eierskap blir i praksis.

– Hva blir forandringene? Det er mange spørsmål. Nå håper vi at vi får være med å påvirke aktiviteten i området, sier Krogstad.

– Henger ikke på greip

Leder i Frp, Sylvi Listhaug, raser mot pengebruken.

– Det er en helt vanvittig pengebruk av regjeringen å bruke 2,65 milliarder kroner på å kjøpe en privat eiendom, når de hevder det er magre tider i Norge. Det er ikke mangel på penger, men mangel på politikere som evner å prioritere det viktigste først.

Hun mener det ikke henger på greip at staten prioriterer å kjøpe eiendommen.

REAGERER: Sylvi Listhaug (Frp) mener det er feil staten prioriterer å kjøpe en eiendom som Meraker Brug. Foto: Ole Berg Rusten/NTB

– Regjeringen mener de ikke har råd til å hjelpe folk med å betale for de ekstreme prisene på strøm, drivstoff og mat. Det er derfor de foreslår tidenes skatte- og avgiftsøkning, en rekke usosiale kutt som økt egenandeler for medisiner og fjerner investeringstilskuddet til sykehjem bare for å nevne noe. Da henger det ikke på greip at de kjøper Meraker Brug til 2,65 milliarder kroner.

Høyres nestleder og finanspolitiske talsperson, Tina Bru, påpeker at det ikke er statens hovedoppgave å eie skog.

– Det er veldig spesielt å snakke om hvor stramt budsjettet er, men likevel bruke 2,6 milliarder på å kjøpe skog, særlig når det å eie skog ikke er en hovedoppgave for staten. Når regjeringen tar dette under streken må vi forvente at avkastningen for fellesskapet blir minst like stor som om pengene hadde blitt stående i Oljefondet.