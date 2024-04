Statsforvalteren i Rogaland oppretter tilsyn

FAMILIEN I SORG: Bistandsadvokat Anne Kroken forteller at familien har det vanskelig etter dødsfallet. Foto: Kristian Myhre / TV 2

En ung gutt fikk hjertestans under narkose på Stavanger universitetssykehus. Nå skal Statsforvalteren undersøke saken.

Barn døde under tannbehandling:

Det bekrefter kontoret til Statsforvalteren i Rogaland i en pressemelding fredag.



– Dette er en sak med et alvorlig utfall, og saken får høy prioritet hos oss. Nå har Helsetilsynet bedt oss om å følge opp saken videre, sier fylkeslege Andres Neset.

– Vi kommer til å opprette tilsyn, men det er for tidlig å slå fast hvordan vi skal innrette dette, legger han til.

Samkjører med politiet

Både Helsetilsynet og politiet ble varslet etter dødsfallet. Politiet satt tidlig i gang etterforskning av hendelsen.

– Hendelsen vil følges opp tilsynsmessig av Statsforvalteren i Rogaland, som vil koordinere med politiet videre i saken, sier avdelingsdirektør Mona Kaasa i Helsetilsynet til TV 2.

Statsforvalteren understreker at det er viktig å skille mellom arbeidet politiet gjør, og tilsynet Statsforvalteren skal gjennomføre.

– Vårt tilsyn har som formål å bidra til kvalitet og pasientsikkerhet, og tillit til helsetjenestene. Når vi vurderer hvordan vi følger opp alvorlige hendelser, er det dette som er førende for våre tilsynsaktiviteter. Vi koordinerer aktivitetene våre med politiet, slik at tilsynet vårt ikke kommer i veien for deres etterforskning, sier fylkeslege Neset.

Etter avtale mellom Helsetilsynet og Riksadvokaten, kan politiet be statsforvalteren om råd i etterforskningen.

Svært vanskelig for familien

Familien til den avdøde gutten har det svært vanskelig etter dødsfallet. Det opplyser bistandsadvokat Anne Kroken til TV 2 fredag.

– De er i en forferdelig krise. De fikk et helt forferdelig sjokk, sier Kroken fredag formiddag.

Hun sier at familien trenger tid til å ta innover seg det som har skjedd.

– De har et enormt behov for å finne ut hva som har skjedd og hvordan dette kunne gå galt, legger bistandsadvokaten til.

Kroken sier at familien er lovet et møte med Stavanger sykehus på mandag.