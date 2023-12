Starter riksrett-granskning av Joe Biden

RIKSRETT: Det skal bli åpnet riksrettssak mot Joe Biden etter at Representantenes hus, holdt avstemning onsdag kveld.. Foto: Jim Watson / AFP / NTB

Et flertall i Representantenes hus går inn for å åpne riksrettssak mot Joe Biden. Presidenten kaller saken et «grunnløst politisk stunt».

221 representanter stemte for riksrett, mens 212 stemte mot.

– Republikanerne er fokusert på å angripe meg med løgner, sier Biden i en uttalelse like etter at stemmene er talt onsdag kveld, ifølge Reuters.

I en uttalelse fra Det hvite hus, kaller han utfallet «et grunnløst politisk stunt».

Presisering: Det har blitt åpnet en riksrettssak mot Biden, men de har ikke stilt ham for riksrett. Det tar de stilling til først i januar.



Dette er riksrett: I USA kan Representantenes hus vedta at en offentlig tjenesteperson skal stilles for riksrett. Det gjøres ved at et medlem eller en komité fremmer forslag om dette, som alle i Huset så stemmer over.

Hvis en avstemning i Huset ender med flertall for riksrett, fører det automatisk til en riksrettssak. Denne holdes i Senatet og er en rettssaklignende prosess, som ender med en ny avstemning. I denne avstemningen kreves det to tredjedels flertall for fellelse. Hvis en person, for eksempel presidenten, felles i riksrett, blir vedkommende avsatt fra sin stilling.

Tidligere onsdag kveld sa speaker Mike Johnson ifølge Reuters at Republikanerne hadde nok stemmer til at avstemningen ville ende med det som til slutt ble kveldens utfall.

– Jeg tror forslaget blir vedtatt, sa Johnson før stemmene var talt opp.

Johnson mener det er rimelig å stille Biden for riksrett.

Det krevdes kun et simpelt flertall, og Republikanerne har flere representanter enn Demokratene i Huset.

Men, ettersom Demokratene har flertall i Senatet, er det null sjanse for at Biden blir dømt i en riksrett.



Mangler bevis

Republikanerne mener at Biden på uredelig vis brukte sin politiske makt som visepresident under Barack Obama til å hjelpe seg selv og sønnen Hunter Biden med å tjene penger på sønnens utenlandsforretninger.

Det er imidlertid ikke lagt frem bevis for noe slikt, selv om Republikanerne har fremmet denne anklagen i årevis.

Ifølge Husets kontrollkomité stilte Joe Biden opp i møter med enkelte at sønnens forretningspartnere. Han lot også Hunter reise sammen med ham på offisielle utenlandsbesøk.



I en høring i Kongressen tidligere i år, sa Devon Archer, en tidligere forretningsmakker av Hunter Biden, at presidentens sønn forsøkte å skape «en illusjon om at han kunne gi tilgang til sin far» kanskje 20 ganger i løpet av en tiårsperiode.



Archer sa imidlertid også at disse samtalene ikke førte til noen forretninger og at han heller ikke kjente til at Joe Biden hadde gjort noe galt.

NEKTET Å VITNE: Hunter Biden unnlot å møte opp til en lukket høring i Kontrollkomiteen onsdag og sa til media at han heller vil stille i en offentlig høring. Foto: Kevin Dietsch / Getty Images / AFP / NTB

Burisma-påstander

Republikanerne har ifølge Reuters vist til et FBI-dokument fra 2020, hvor en informant hevdet at sjefen for det ukrainske selskapet Burisma sa til styremedlemmene sine at «det koster fem millioner dollar å betale én Biden og fem millioner til den andre Biden».

FBI gjorde ikke noe med denne påstanden fordi det ikke fantes bevis som støttet den, ifølge Jamie Raskin, som er Demokratenes leder i Kontrollkomiteen.

Sjefen i Burisma, Mykola Zletsjevskyj, har ifølge Reuters uttalt at ingen i selskapet hadde noen kontakt med Joe Biden og at selskapet heller aldri har fått noen hjelp av Joe Biden.

Archer sa i sitt vitnemål under ed at han heller ikke kjenner til noen slik utbetaling.

Ifølge Republikanerne i Kontrollkomiteen har de dokumenter på at Biden-familien og deres forretningspartnere har mottatt 20 millioner dollar i betalinger fra utenlandske selskaper. En faktasjekk fra Washington Post fastslo at sju av millionene gikk til Biden-familien, hovedsakelig Hunter, og ingenting til Joe Biden.

Korrupsjonskamp

Mens Joe Biden var visepresident, presset han Ukraina til å fjerne Viktor Sjokin fra stillingen som riksadvokat. Republikanere og Sjokin hevder at dette var for å beskytte Burisma og Hunter Biden fra en korrupsjonstiltale.

Bidens press var et resultat av at Obama ønsket å fjerne Sjokin fordi Ukraina etter den daværende presidentens mening ikke gjorde nok for å bekjempe korrupsjon. Også EU og Det internasjonale pengefondet ønsket å fjerne Sjokin.

Ansatte i USAs utenriksdepartement har vitnet under ed og forklart at Hunter Bidens samarbeid med Burisma ikke påvirket myndighetenes beslutning om at Sjokin burde fjernes.

Dokumenter som Demokratene i Huset har offentliggjort, viser at USA under Obama og Biden faktisk kritiserte Sjokin for å ikke ta ut korrupsjonstiltale mot Burisma.

Samtidig påpeker Reuters at amerikanske diplomater oppfattet det som «veldig kleint» at Hunter Biden var engasjert av Burisma mens de jobbet for å redusere korrupsjonen i Ukraina.

Nekter å vitne

Onsdag holdt Hunter Biden en pressekonferanse utenfor Kongressen, der han forklarte at han nekter å vitne for lukkede dører i Husets kontrollkomité. Han sa samtidig at han gjerne gjør det i en offentlig høring.

Hunter Biden er stevnet av Kontrollkomiteen og risikerer straffeforfølgelse for at han nektet å møte.

Hunter Biden er også tiltalt for lovbrudd tilknyttet skatteunndragelse og ulovlig våpenkjøp. Justisminister Merrick Garland utnevnte tidligere i år David Weiss som spesialetterforsker i Hunter Biden-saken, for å sikre at presidentens sønn etterforskes grundig uten politisk påvirkning.