Sprengningsulykke i Ålesund: Én død

Saken oppdateres.

Én person er bekreftet død etter en alvorlig sprengningsulykke på Digernes næringsområde i Ålesund kommune.

De pårørende er varslet og blir ivaretatt av kriseteamet i Ålesund kommune, skriver politiet i en pressemelding.

– Politiet har sperret av stedet. Åstedet har blitt sikret, og det blir gjennomført teknisk og taktisk etterforskning for å finne hva som kan være årsaken til ulykken, sier politiadvokat Lena Katrin Romestrand.

Politiet fikk melding om ulykken klokken 09.57 onsdag.



Klokken 10.26 skrev de at en person var frigjort fra sprengningsmassene, og var alvorlig skadet.

– Blir urolig

– Vi har samlet kriseteam som er på vei inn til Digernes, sier Ålesund-ordfører Eva Vinje Aurdal til TV 2 etter sprengingsulykken onsdag.

Hun forteller at Digerneset er et knutepunkt for transport, og at det pågår arbeid for å utvide området.

Kriseteamet skal i samråd med politiet gjøre en vurdering av videre oppfølging av de berørte.

– Man blir urolig. En sprengningsulykke er veldig alvorlig, og sannsynligheten for alvorlig skade er stor, så det er veldig trist, sier Aurdal.

Uklart omfang

Politiet meldte om ulykken klokken 10.14 onsdag

– Det vi vet er at der har vært en sprengningsulykke. Én eller flere personer har blitt skadd, sa politiets operasjonsleder Jens Dahl klokken 10.17.

Politiet meldte først at det ikke skal være ytterliggere sprengingsfare. I en ny oppdatering kort tid senere skriver de imidlertid:

– For sikkerhets skyld er det tekniske etterforskningsarbeidet på stedet satt på vent inntil det er 100 prosent bekreftet at det ikke er ytterligere sprengningsfare.

Det var fremdeles, i 11-tiden onsdag, uklart hvor mange personer som er involvert.

– Det var flere personer på stedet, men vi har ikke oversikt over hvor mange, sier innsatsleder Ewa Welle i politiet til TV 2.