Spionsiktet fremstilles for fengsling

37-åringen ble pågrepet i Tromsø mandag. Han jobbet som gjesteforsker ved universitetet i byen.

PST mener at mannen er en såkalt «illegalist», altså en person som har bygd seg opp en identitet som vanlig borger mens han i det stille jobber for utenlandsk etterretning.

Mannen fremstilles for varetektsfengsling i Oslo tingrett klokken 13.00 fredag. Politiadvokat Thomas Blom møter i retten på vegne av sikkerhetstjenesten.

Ikke hørt om siktelse

Mannen skal være siktet for å ha brutt straffelovens paragraf 121, om spionasje mot statshemmeligheter. Han benekter spionanklagene.

Forsvarer Thomas Hansen sier til TV 2 at han ikke har hørt om noen siktelse, og at han selv ikke er på vei til Oslo.

Mannen har til nå sittet internert på Trandum i Ullensaker kommune.

– Man blir nærmest informert gjennom media, sa forsvarer Hansen til TV 2 torsdag om hans tilgang til informasjon i saken.

ADVOKAT: Den spionsiktede mannens forsvarer Thomas Hansen. Foto: Markus Furnes / TV 2

PST mener mannen har utgitt seg for å være brasilianer, men at han opererer under falsk identitet, at han egentlig er russisk og jobber for russisk etterretningstjeneste.

Han har så langt sittet internert, men vil nå formelt varetektsfengsles.

Kom til Norge i fjor

Den mistenkte russiske spionen kom til Norge i fjor. Han ville jobbe spesifikt med Gunnhild Hoogensen Gjørv.

– Vedkommende tok kontakt med oss i fjor da han ønsket å komme til Tromsø som gjestestudent i en forskerrolle. Han hadde da nettopp gjort ferdig en mastergrad i Canada, der han forsket på sikkerhet i Nordområdene, forteller Gjørv.

Gruppen med Gjørv i spissen forsker på hybride trusler i Norge.

– Vi forsker på hvordan disse utløses og hvordan truslene kommer fram i våres hverdag. Da ser vi på hva vi bør være obs på og hvilke tiltak som må gjøres. Derfor er det interessant at vi nettopp har blitt utsatt for en slik trussel, sier hun til TV 2.

Flere spioner avslørt i Europa

I juni avslørte etterretningstjenesten i Nederland at en russisk spion hadde forsøkt å skaffe seg praksisplass ved Den internasjonale domstolen i Haag.

Han brukte en falsk brasiliansk identitet som han hadde bygd opp over mer enn et tiår, skriver The Guardian.

I august ble en russisk kvinne avslørte som spion som festet sammen med Nato-ansatte i Napoli. Hun hadde angivelig bygd opp en identitet som en peruansk smykkedesigner.