«Spionballong» skutt ned

USA hevder at ballongen er brukt til spionasje, mens Kina nekter for dette. – Et veldig dårlig tidspunkt, sier ekspert.

Myndighetene i USA har de siste dagene overvåket ballongen som de mistenker er en kinesisk spionballong.

Den har fløyet over det nordlige USA, før den så tok ferden mot østkysten og delstatene Nord- og Sør-Carolina.

Lørdag valgte USA å skyte ned ballongen, og nedskytingen fant sted noen dager etter at Joe Bidens regjering ga grønt lyst.

– Forsvarsdepartementet jobbet med flere alternativer til hvordan vi kunne få ned ballongen på en sikker måte, og samtidig nøye overvåke dets kurs og etterretningsinformasjon, sier USAs forsvarsminister Lloyd Austin i en uttalelse, ifølge CNN.

Ifølge nyhetskanalen ABC News var F-22 kampfly satt i beredskap med tanke på en mulig nedskytning. Ifølge Reuters var det et slikt fly som skjøt ned ballongen.

Skulle på besøk til Kina

Ballongen, som svevde i 18 kilometers høyde over USA, har ført til stor oppstandelse og en diplomatisk krise mellom USA og Kina.

Hendelsen kommer på et svært dårlig tidspunkt, Ifølge Aftenpostens utenriksjournalist Kristoffer Rønneberg.

– Det skjer på et veldig dårlig tidspunkt fordi forholdet mellom Kina og USA har sklidd i en negativ retning over ganske lang tid, sier Rønneberg.

– Det var meningen at USAs utenriksminister skulle besøke Kina denne uken for å få forholdet på bedre kurs. Denne hendelsen gjør at de har tatt mange steg tilbake.

Rønneberg sier at USA har ventet med å skyte ned ballongen frem til den ikke lenger var til fare for eiendommer eller mennesker på land.

– I første rekke handler nok dette om å sende et klart signal til kinesiske myndigheter om at sånt ikke kan gjøres uten konsekvenser.

Stengte luftrom

Tidligere lørdag beordret det amerikanske luftfartstilsynet FAA luftrommet stengt i deler av de to amerikanske delstatene Nord- og Sør-Carolina fordi ballongen hadde vært observert der.

Etter nedskytingen stengte FAA også luftrommet for 160 kvadratkilometer over Atlanterhavet og ved Sør-Carolinas kyst.

Kilder sa tidligere at ballongen ville skytes ned om den kom over Atlanterhavet, og at det var for stor risiko ved å skyte den ned over land.

Canada observerte også ballong

USA har hevdet at ballongen er en spionballong, mens Kina hardnakket hevder at det er en værballong.

En kilde til ABC News har sagt at USA vil skyte den ned for å kunne studere den.

Ballongen har også blitt observert i Canada. Landets forsvar har sagt at de også har observert en spionballong. Det er uklart om det er den samme ballongen.

Ballongen i USA skal være på størrelse med tre busser, ifølge ABC News.

Kinas utenriksdepartement har uttalt, ifølge Reuters, at de jobbet med å verifisere påstandene. De sa da at de respekterer internasjonal lov og ikke har noen intensjoner om å krenke luftterritorium, ifølge nyhetsbyrået AP.

– Vi håper begge parter kan behandle denne saken rolig og forsiktig, uttaler Kina, ifølge Reuters.

– Begrenset verdi

Men Pentagon mener at ballongen ikke utgjør en særlig stor etterretningstrussel.

– Vi vurderer at denne ballongen har begrenset tilleggsverdi fra et etterretningsinnsamlingsperspektiv, sier tjenestepersonen.

Det skal også være sett en annen ballong over Latin-Amerika. Amerikanske myndigheter tror det også finnes en tredje.

Det sier amerikanske embetsfolk til Washington Post.

Hvor denne ballongen skal befinne seg, opplyser ikke kildene.