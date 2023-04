Spesialenheten dropper etterforskning av varselskudd

Spesialenheten kommer ikke til å etterforske hendelsen i Lier tirsdag da politiet løsnet varselskudd mot en mann, skriver Drammens Tidende.

I 17.30-tiden tirsdag rykket politiet ut til kommunesenteret Fosskvartalet i Lierbyen for å bistå helsevesenet med velferdssjekk av en mann.

Mannen brukte deretter en kniv til å kutte opp minst ett av dekkene på politiets tjenestebil før han beveget seg mot betjentene med kniven hevet. Politiet valgte til slutt å avfyre flere varselskudd.

TRUET MED KNIV: Gjerningsmannen både truet og angrep politibetjentene med kniv før han ble pågrepet. Foto: TV 2-tipser

Tror ikke det har skjedd noe straffbart

Operasjonsleder Trond Egil Groth bekrefter overfor Drammen Live 24 at politiet avfyrte flere skudd, men vil foreløpig ikke kommentere hvor mange eller i hvilken retning.

Mannen ble ikke truffet av skuddene, men ble skadd under pågripelsen som skjedde like etterpå.

Politiet kjørte på mannen med en tjenestebil, brukte pepperspray og hund før han ble pågrepet.

Spesialenheten ble rutinemessig varslet om hendelsen og har altså konkludert.

– Vi har samlet inn opplysninger, og ut ifra det har vi ikke grunnlag for å iverksette etterforskning. For å iverksette må vi tro at det har skjedd en straffbar handling, og det tror vi ikke at det har i denne saken, sier påtalefaglig etterforskningsleder Rune Fossum i Spesialenheten til DT.

VARSELSKUDD: Politiet kjørte på mannen med politibilen, brukte pepperspray, hun og avfyrte varselskudd før han ble pågrepet. Foto: TV 2-tipser

– Skremmende

Sivert Knutsen Skui forteller at han var på treningssenteret like ved da han plutselig så dramaet som skjedde utenfor.

– Jeg så en mann som holdt det som så ut som en stor kjøkkenkniv som gikk mot politiet, sa han til TV 2 tirsdag kveld.

Samtidig som mannen gikk til angrep på bilen, og stadig vekk beveget seg nærmere politiet kom det flere patruljer på stedet. Politiet begynte da å skyte varselskudd og finne frem skjold.

Etter det Skui kunne se, ble skuddene avfyrt mot bakken.

– Det var litt skremmende. Da de siktet på mannen så stod de vendt mot oss på treningssenteret. Men jeg følte at jeg stod trygt inne på treningssenteret